Marvel’s Spider-Man 2: Rina Sawayama stellt neuen Anzug im Biker-Stil vor

In der vergangenen Woche veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games den Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ exklusiv für die PS5.

Im Bereich der Anzüge legte „Marvel’s Spider-Man 2“ im Vergleich mit seinen Vorgängern kräftig nach und bietet insgesamt 78 unterschiedliche Anzüge. Bei diesen wird es bekanntermaßen aber nicht bleiben. Stattdessen wurde bereits vor einer Weile versprochen, dass nach dem Release weitere Anzüge angeboten werden.

Einer aktuellen Ankündigung lässt sich entnehmen, dass sich darunter ein Suit im Biker-Stil befindet. Dieser ging aus einer Zusammenarbeit zwischen der Schauspielerin Rina Sawayama („John Wick: Chapter 4“) und der Kleidermarke KidSuper hervor.

In einem kurzen Clip wird uns ein Blick auf den neuen Anzug, der mit einem der nächsten Updates den Weg ins Spiel findet, ermöglicht.

Bei dem Anzug im Biker-Stil wird es sich lediglich um den ersten Suit für „Marvel’s Spider-Man 2“ handeln, den KidSuper beisteuert. Eigenen Angaben zufolge arbeitete das Unternehmen zudem an Anzügen, für die sich KidSuper die Dienste zweier bekannter Sportler sicherte.

Zum einen haben wir es hier mit dem bei Real Madrid aktiven Fußballer Vinícius Júnior zu tun. Auch der Formel 1-Fahrer und McLaren-Pilot Lando Norris entwarf mit KidSuper einen eigenen Anzug. Unklar ist aktuell, wann mit der Enthüllung der weiteren Anzüge zu rechnen ist. Weitere Details dürften allerdings in den nächsten Wochen folgen.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist exklusiv für die PS5 erhältlich und bietet uns mit Peter Parker und Miles Morales zwei spielbare Charaktere. Warum ihr euch den neuesten Titel aus dem Hause Insomniac Games nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test.

Wie die ersten Analysen verdeutlichten, handelt es sich bei „Marvel’s Spider-Man 2“ um einen Titel, der die technischen Möglichkeiten der PS5 eindrucksvoll unter Beweis stellt.

can’t believe i designed a Spidey-Suit with KidSuper for Marvel’s Spider-Man 2 !! this process was so much fun and i loved every second of designing a costume for such an iconic character. #SpiderMan2PS5 is out now ! #BeGreaterTogether #ad pic.twitter.com/x3LZQ0SnVj

— RINA SLAYWAYAMA (@rinasawayama) October 21, 2023