God of War Ragnarök – Valhalla: Entwickler fordern Spieler mit knallharter Challenge heraus

Nach der offiziellen Enthüllung auf den The Game Awards 2023 stellen die Santa Monica Studios den kostenlosen „Valhalla“-DLC zu „God of War: Ragnarök“ heute zum Download bereit.

Die Mini-Erweiterung bietet euch eine Roguelite-Erfahrung, in der ihr euch bei einem Durchlauf auf eine bestimmte Waffe, einen Schild sowie ein Sparta-Rage-Upgrade konzentriert und euch zahlreichen Widersachern stellt. Neben der einen oder anderen Überraschung, die im Bereich der Kämpfe wartet, liefert „Valhalla“ insgesamt fünf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Diese sollen dafür sorgen, dass alle Spielerinnen und Spieler unabhängig von ihrer Art, Videospiele zu spielen, auf ihre Kosten kommen. Der härteste Schwierigkeitsgrad trägt den Namen „Show Me Mastery“ und soll selbst erfahrene Gamepad-Akrobaten an ihre Grenzen bringen.

Darauf wies Director Mihir Sheth in einem aktuellen Tweet hin und forderte die Community heraus.

Bei seinen Aussagen bezieht sich Sheth auf eine Herausforderung, die auf dem „Show Me Mastery“-Schwierigkeitsgrad dermaßen schwer ausfällt, dass es keinem der Entwickler gelang, diese erfolgreich abzuschließen. Nun ist es laut Sheth an der Community, den Santa Monica Studios zu beweisen, dass die nicht näher konkretisierte Herausforderung zu meistern ist.

„Es gibt eine Endgame-Herausforderung in God of War: Ragnarök – Valhalla, die noch niemand im Entwicklerteam auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad Show Me Mastery abgeschlossen hat. Ich bin so sehr gespannt, wie schnell uns die Spieler Demut lehren werden. Wie sie es oft tun … Oder haben wir sie dieses Mal vielleicht geschlagen?“, so Sheth weiter.

Weitere Details und Eindrücke zum heute erscheinenden „Valhalla“-DLC findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ erschien im November 2022 für die PS4 und die PS5. Mit mehr als 15 Millionen verkauften Einheiten bis zum 19. November 2023 gehört das zweite Abenteuer von Kratos und Atreus zu den erfolgreichsten Spielen der PlayStation Studios überhaupt.

There is an endgame challenge in #GodOfWarRagnarokValhalla that no one on the dev team has completed on the hardest difficulty ‚Show Me Mastery‘.

I am so, so curious to see how quickly players will humble us.. as they often do… but maybe this time we’ve beaten them? 👀

— Mihir Sheth (@youtheremehere) December 12, 2023