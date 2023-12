Avatar Frontiers of Pandora: PS5-Version als Limited Edition im Sale

Avatar Frontiers of Pandora:

“Avatar: Frontiers of Pandora" kann kurz nach dem Launch zum rabattierten Preis gekauft werden. Bei Amazon gibt es die Limited Edition bereits 25 Prozent günstiger.

Ursprünglich war es geplant, dass “Skull & Bones” das erste Spiel des Publishers sein wird, bei dem sich Ubisoft an der weitgehenden Preisgestaltung der aktuellen Generation orientiert. Der Titel wurde allerdings wiederholt verschoben und ließ “Avatar: Frontiers of Pandora” den Vortritt.

Doch weniger als zwei Wochen nach dem Launch müssen für “Avatar: Frontiers of Pandora” längst keine 79,99 Euro mehr bezahlt werden. Der Titel ist bei Amazon im Angebot und kann als Limited Edition 25 Prozent günstiger gekauft werden.

Limited Edition für 59,99 Euro

Die erweiterte Fassung von “Avatar: Frontiers of Pandora” setzt sich aus dem vollständigen Spiel und einem zusätzlichen Paket zusammen. Das „Sarentu Hunter”-Pack umfasst ein Charakter-Ausrüstungsset und eine einzigartige Waffe.

Statt 79,99 Euro werden für die Limited Edition bei Amazon nur 59,99 Euro fällig, was dem erwähnten Rabatt in Höhe von 25 Prozent entspricht.

Ebenfalls ist die Gold Edition von “Avatar: Frontiers of Pandora” im Angebot. Hier werden 89,99 statt 109,99 Euro verlangt, was einem Rabatt in Höhe von 18 Prozent entspricht.

Zum Vergleich: Im PlayStation Store sind die Standardversion und auch die Gold Edition mit der UVP des Herstellers gelistet, womit Besitzer der PS5-Digital-Edition das Nachsehen haben.

“Avatar: Frontiers of Pandora” ist ein First-Person-Action-Adventure, das in einer offenen Welt stattfindet und sich nach den Ereignissen des ersten “Avatar”-Films entfaltet. Die Handlung spielt auf einem neu erschlossenen Teil von Pandora, wo Spieler mit verschiedenen Na’vi-Stämmen kooperieren müssen, um ihre Heimat vor der RDA Corporation zu verteidigen.

Wie sich „Avatar: Frontiers of Pandora“ in unserem Test schlug, könnt ihr hier nachlesen. Vor allem für Fans der Vorlage sei der Titel “mehr als nur eine Reise” wert, meint Olaf. Und erst kürzlich wurde für den Titel ein neuer Patch veröffentlicht, der auf der PS5 Freezes behebt und ihn noch besser spielbar macht.

