Avatar Frontiers of Pandora: Ubisoft verbucht den höchsten User-Score seit Jahren

In diesem Monat veröffentlichte Ubisoft den Open-World-Titel "Avatar: Frontiers of Pandora" für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation. Wie Paul Tassi von Forbes berichtet, verbucht der Publisher mit dem neuen "Avatar"-Abenteuer nicht weniger als den besten User-Score seit Jahren.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Ubisoft das von Massive entwickelte Open-World-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ für den PC und die aktuellen Konsolen.

Dabei deuteten die internationalen Testwertungen an, dass der spielerisch große Wurf ausblieb. Stattdessen bringt es die PC-Version von „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 72 Punkten. Auf der PS5 und der Xbox Series X/S lag dieser Wert bei 76 beziehungsweise 75 Punkten. Wie Paul Tassi von Forbes entdeckte, kommt das neue „Avatar“-Abenteuer bei der Community offenbar deutlich besser an als bei der Presse.

Auf Metacritic verbucht Ubisoft mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ nämlich nicht weniger als den höchsten User-Score seit Jahren. Zum Zeitpunkt dieser Meldung liegt dieser bei 8.2 von 10 Punkten und damit höher als bei den großen Ubisoft-Veröffentlichungen der letzten Jahre.

Anbei eine Übersicht über die User-Scores der letzten Titel des Publishers. Zu beachten ist dabei, dass „Avatar: Frontiers of Pandora“ aufgrund der Veröffentlichung in der letzten Woche über deutlich weniger User-Scores verfügt als die mittlerweile älteren Titel.

Hier könnte es in den nächsten Monaten also noch zu ein wenig Bewegung kommen.

Metacritic: Ubisofts User-Scores der letzten Jahre

Avatar: Frontiers of Pandora: 8.2/10

Assassin’s Creed Mirage: 7.4/10

Far Cry 6: 5.2/10

Assassin’s Creed Valhalla: 7.2/10

Watch Dogs Legion: 6.2/10

The Division 2: 6.2/10

Assassin’s Creed Odyssey: 6.6/10

Far Cry 5: 7/10

Assassin’s Creed Origins: 7.3/10

Watch Dogs 2: 7.7/10

Far Cry 4: 7.7/10

Vor allem die grafische Darstellung von „Avatar: Frontiers of Pandora“ und die Geschichte des Open-World-Titels werden von den Spielerinnen und Spielern positiv hervorgehoben.

Im neuesten Werk von Ubisoft Massive schlüpfen wir in die Rolle eines Na’vi, der sich dem Aufstand seines Volkes gegen die menschlichen Invasoren anschließt und Pandora den Frieden zurückbringen möchte. Dank des Coop-Modus könnt ihr die Kampagne wahlweise alleine oder mit einem Mitstreiter in Angriff nehmen.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie sich das Open-World-Abenteuer in unserem Test schlug, verraten wir euch hier.

