PS Plus Extra/Premium: Dezember-Neuzugänge für PS4 und PS5 sind da

Nach der Ankündigung der PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium für Dezember 2023 dürfen die Neuzugänge ab sofort auf die Konsolen PS4 und PS5 gepackt werden.

Die Auswahl kann sich kurz vor dem Weihnachtsfest durchaus sehen lassen. “Grand Theft Auto 5”, ist dabei, das bei annähernd 200 Millionen Verkäufen aber ohnehin fast alle Spieler besitzen dürften. Ebenfalls ist ohne Zusatzkosten ein Download von “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin” möglich.

Spiele wie “Metal: Hellsinger”, “Moto GP23” sowie einige Klassiker runden das Angebot ab. Eine komplette Auflistung der PS Plus Extra/Premium-Spiele für Dezember liefert die folgende Übersicht.

Liste für PS Plus Extra/Premium im Dezember

PlayStation Plus Extra:

Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium:

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium können uneingeschränkt gespielt werden. Hier gelten zwei Bedingungen: Einerseits müssen Nutzer eine aktive Mitgliedgschaft in den jeweiligen Stufen haben. Andererseits nimmt Sony regelmäßig Spiele aus den Bibliotheken heraus.

Welche Games es heute traf, verrät die hier verlinkte Meldung. Ebenfalls ist bekannt, auf welche Bestandteile PS Plus-Abonnenten im Januar verzichten müssen.

So geht es mit PS Plus im Januar 2024 weiter

Die heutigen Neuaufnahmen stellen den letzten Drop des Jahres 2023 dar, auch wenn es vor dem Jahreswechsel noch einmal zu einer Ankündigung kommen wird.

Da sich die Termine der Ankündigungen und Freischaltungen verlässlich voraussagen lassen, sollten PS Plus-Mitglieder ab der Essential-Stufe am 27. Dezember 2023 die Augen offenhalten. An diesen Tag erfolgt voraussichtlich die Ankündigung der ersten Januar-Games. Und auch die restlichen Termine sind quasi in Stein gemeißelt.

PS Plus-Termine für Januar 2024:

Essential-Ankündigung: 27. Dezember 2023

Essential-Freischaltung: 2. Januar 2024

Extra/Premium-Ankündigung: 10. Januar 2024

Extra/Premium-Freischaltung: 16. Januar 2024

PlayStation Plus erstreckt sich seit 2022 über drei Stufen, die einen unterschiedlichen Funktionsumfang bieten. Dazu gehören Essential, Extra und Premium. Eine Übersicht über die PS Plus-Preise liefert weitere Angaben zu den anfallenden Kosten.

