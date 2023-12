Passend zu Weihnachten: PS Plus Essential-Spiel erhält Gratis-DLC

Ein “Gratis-Spiel” erhält kostenlosen DLC-Nachschub: Nachdem der “PowerWash Simulator” Teil des Dezember-Angebotes von PS Plus Essential wurde, können Spieler darin das Weihnachtsfest zelebrieren und in der Werkstatt des Weihnachtsmanns den Hochdruckreiniger zum Einsatz bringen.

Bevor die Dezember-Spiele der PS Plus-Stufen Extra und Premium am kommenden Dienstag freigeschaltet werden, können sich Abonnenten die Essential-Neuzugänge des laufenden Monats schnappen.

Sie stehen seit dem 5. Dezember 2023 zum Download bereit und beinhalten ein Spiel, in dem ein Hochdruckreiniger die wichtigste Rolle einnimmt. Die Rede ist vom “PowerWash Simulator”, der passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest weiteren Download-Content bekam.

Werkstatt des Weihnachtsmanns

Der DLC “Werkstatt des Weihnachtsmanns – Winter 2023” kann ab sofort auf die Konsole geladen werden. Er stellt Spieler von “PowerWash Simulator” vor die Aufgabe, die Werkstatt des wichtigsten Mannes der Saison zu reinigen.

Laut Entwickler hatten die Elfen des Weihnachtsmanns einen erheblichen “Unfall mit Ruß und Eiscreme”, was so kurz vor dem Weihnachtsfest einem Supergau gleichkommt.

“Packe einen ganz neuen Look aus – mit einem eigenen, festlichen Skin für deinen Hochdruckreiniger und mache es dir bei der bisher gemütlichsten Reinigung in einem brandneuen aus Kabeln gestrickten Anzug und mit Handschuhen bequem”, so die Macher zur Erweiterung.

Weitere DLCs für den PowerWash Simulator

Für den “PowerWash Simulator” wurden in den vergangenen Monaten weitere DLC-Drops veröffentlicht, darunter auch kostenlose Exemplare. Dazu gehören das “Tomb Raider Spezialpaket” und das „Midgar Spezialpaket“.

Doch auch Geld darf investiert werden. Jeweils 7,99 Euro kosten das „SpongeBob Schwammkopf Spezialpaket“ und das „Zurück in die Zukunft-Spezialpaket“.

PlayStation Plus-Abonnenten, die den “PowerWash Simulator” noch nicht in die persönliche Bibliothek gepackt haben, sollten sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Nur noch bis zum 2. Januar 2024 ist der Titel als Essential-Spiel gelistet.

So geht es mit PS Plus weiter

Die nächsten Freischaltungen für Mitglieder des kostenpflichtigen PlayStation Plus-Programmes erfolgen am 19. Dezember 2023. Gegen 11 Uhr werden an diesem Tag die Neuzugänge der Stufen Extra und Premium zum “Gratis-Download” bereitgestellt.

Zum Thema – PS Plus Extra/Premium Januar 2024: Diese 9 Spiele fallen bald weg

Die Ankündigungen der Neuzugänge für Januar 2024 erfolgen voraussichtlich am 27. Dezember (Essential) und am 10. Januar (Extra/Premium). Freigeschaltet werden sie am 2. Januar (Essential) und am 16. Januar (Extra/Premium), sofern Sony im neuen Jahr beim alten Rhythmus bleibt.

