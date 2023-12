PS Plus Extra/Premium: Dezember-Neuzugänge angekündigt

PS Plus Extra/Premium:

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Dezember wurden offiziell angekündigt. Mit dabei sind einmal mehr Klassiker als auch aktuellere Games, die Abonnenten ab der kommenden Woche auf die Konsolen PS4 und PS5 laden können.

Im Dezember gesellen "GTA 5", "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin", "Metal: Hellsinger" und viele weitere Spiele hinzu.

Das Jahr nähert sich dem Ende. Doch einen Schwung weiterer Spiele erhalten PlayStation Plus-Mitglieder in den Stufen Extra und Premium noch vor dem Jahreswechsel. In der kommenden Woche starten die Dezember-Neuzugänge der höherpreisigen Stufen. Heute erfolgte deren Ankündigung.

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Dezember setzen sich wie gewohnt aus aktuelleren Spielen zusammen, die von Klassikern für den exklusiven Premium-Katalog begleitet werden. Mit dabei sind Games wie „GTA 5“ und „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“, das schon gestern geleakt wurde.

PS Plus Extra/Premium im Dezember – Übersicht

Nachfolgend die Liste mit den bevorstehenden Neuzugängen.

PlayStation Plus Extra:

Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium:

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Die heutige Ankündigung der “Gratis-Spiele” geht nicht mit der Freischaltung einher. Sie erfolgt erst in der kommenden Woche. Am 19. Dezember 2023 gegen 11 Uhr sollten die Neuzugänge im PlayStation Store mit dem PS Plus-Label sichtbar sein.

Ebenso können sich Abonnenten darauf einstellen, dass kommende Woche einige Spiele aus den Bibliotheken herausgenommen werden. Eine Liste der wegfallenden PS Plus-Games ist seit Wochen verfügbar.

Nicht verpassen: Die Dezember-Neuzugänge für Essential sind seit dem 5. Dezember 2023 erhältlich und können bis Januar 2024 in Anspruch genommen werden.

So geht es weiter – PS Plus Essential, Extra und Premium im Januar 2024

Auch im kommenden Jahr wird das PS Plus-Programm fortgesetzt. Und die Termine für die Ankündigungen und Freischaltungen lassen sich vorhersagen.

Die Essential-Neuzugänge, die voraussichtlich vor dem Jahreswechsel angekündigt werden, machen den Anfang. Mit deren Freischaltung ist am 2. Januar 2024 zu rechnen, bevor es mit PS Plus Extra und Premium weitergeht. Auf Basis des bisherigen Musters ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine.

PS Plus-Termine für Januar 2024:

Essential-Ankündigung: 27. Dezember 2023

Essential-Freischaltung: 2. Januar 2024

Extra/Premium-Ankündigung: 10. Januar 2024

Extra/Premium-Freischaltung: 16. Januar 2024

Meist erfolgen die Ankündigungen Mittwochs um 17:30 Uhr. Am Diensatg der darauffolgenden Woche können die PS Plus-Neuzugänge in der Regel ab 11 Uhr in Anspruch genommen werden. Ebenfalls ist bekannt, auf welche Games die Abonnenten ab Januar 2024 verzichten müssen.

Zum Thema – PS Plus: Season of Play mit Gewinnspielen, Rabatten und allerlei Aktivitäten angekündigt

PlayStation Plus erstreckt sich seit 2022 über drei Stufen, die einen unterschiedlichen Funktionsumfang bieten. Entsprechend fallen die Kosten unterschiedlich aus. Unsere Übersicht über PS Plus samt Preisgestaltung und Features liefert umfangreiche Informationen zum Abonnement.

