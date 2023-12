PS Plus: Season of Play mit Gewinnspielen, Rabatten und allerlei Aktivitäten angekündigt

Weiter geht es mit den Aktivitäten zu Weihnachten. Am morgigen Dienstag startet die "PlayStation Plus: Season of Play". Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

Wie Sony Interactive Entertainment auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gab, versüßt uns das Unternehmen die besinnliche Zeit nicht nur mit dem diesjährigen PlayStation-Adventskalender.

Darüber hinaus kündigten die Verantwortlichen heute die „PlayStation Plus: Season of Play“ an. Diese findet vom 5. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 statt und lockt mit allerlei Aktivitäten, Rabatten und Gewinnspielen. Los geht es mit Gutscheincodes, mit denen ihr euch PS5- und PS4-Avatare zu Titeln sichern könnt, die über PlayStation Plus angeboten werden – darunter „Ghost of Tsushima“ oder das „Final Fantasy VII Remake“.

„Besucht die PlayStation Plus-Website oder sucht auf der PlayStation Season of Play-Seite auf eurer PS5-/PS4-Konsole nach dem Gutscheincode, den ihr vom 5. Dezember 2023 – 5. Januar 2024 einlösen könnt“, heißt es hierzu weiter.

Sollte euch hingegen der Sinn nach offiziellem PlayStation-Merchandise stehen, dann räumt euch der Code „SEASONOFPLAY15“ 15 Prozent Rabatt auf das PlayStation Gear ein.

Weitere Details und Informationen zu den Bedingungen findet hier.

Gewinnt eine PS5 oder ein 12-Monats-Abo PlayStation Plus Premium

Vom 19. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 wiederum findet ein Gewinnspiel statt. Mit etwas Glück könnt ihr euch hier eine PS5 oder ein 12-Monats-Abo PlayStation Plus Premium sichern. Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr lediglich zum Start lediglich die offizielle Website von PS Plus aufsuchen und fünf Fragen beantworten. Weitere Details sollen in den nächsten Tagen folgen.

Related Posts

Um Spielerinnen und Spielern ohne Abo PlayStation Plus schmackhaft zu machen, findet in dieser Woche ein weiteres kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende statt: „Macht euch bereit für ein weiteres Online-Multiplayer-Wochenende im Zeitraum vom 9. Dezember 00:01 Uhr bis 10. Dezember 23:59 Uhr Ortszeit.“

„Während dieser Zeit ist der Online-Multiplayer ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar, sodass Spieler online gegeneinander oder gemeinsam mit anderen Spielern spielen können.“

Beweist euch in Turnieren

Ihr spielt „EA Sports FC 24“, „NBA 2K24“, „Madden NFL 24“ oder „MLB The Show 23“ und seid der Meinung, dass ihr euch mit den Besten messen könnt? In wenigen Tagen erhaltet ihr die Möglichkeit, euer Können in Turnieren unter Beweis zu stellen. Die besagten Turniere finden vom 12. Dezember 00:01 Uhr bis 17. Dezember 23:59 Uhr Ortszeit statt. Zu den Preisen für die Sieger gehören Jahres-Abos für PlayStation Plus Premium, die unter den erfolgreichsten Teilnehmern verlost werden.

„Der Anmeldeprozess ist ähnlich wie bei herkömmlichen PlayStation-Turnieren. Er umfasst benutzerdefinierte Turnierkarten und eine Spielschaltfläche, die eine Liste der verfügbaren Turniere für teilnehmende Titel enthält. Im Rahmen ihrer Teilnahme am PlayStation-Turnier werden die Spieler nach einem festgelegten Zeitplan in Duellen gegeneinander antreten“, heißt es zu den Turnieren weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

Den Schlusspunkt unter die Aktivitäten setzen neue Kampagnen für das PlayStation Stars-Programm („LEGO 2K Drive“, „PowerWash Simulator“, „Sable“) und Vorteile für Crunchy Roles.

Alle weiteren Details findet ihr wie gehabt auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren