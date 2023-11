PS Plus Essential: Dezember-Neuzugänge offiziell angekündigt

PS Plus Essential:

Die Dezember-Spiele für PS Plus Essential wurden angekündigt. Drei Games sind mit dabei, darunter "Lego 2K Drive". Freigeschaltet werden sie am Dienstag der kommenden Woche.

PlayStation Plus-Mitglieder profitieren im Dezember 2023 von weiteren “Gratis-Spielen”. Los geht es am kommenden Dienstag mit der Freischaltung der Essential-Neuzugänge. Welche Games diesmal dabei sind, verrät die heutige Ankündigung.

PS Plus Essential im Dezember 2023 umfasst einmal mehr drei Spiele, die Abonnenten ab der Grundstufe ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 laden können. Dazu gehört unter anderem „Lego 2K Drive“.

PS Plus Essential-Liste für Dezember 2023

Nachfolgend die komplette Übersicht über die Neuzugänge für PS4 und PS5:

Lego 2K Drive | PS4, PS5

Veröffentlicht im Mai 2023

Metascore: 73

User-Score: 5,4

Score im PS Store: 4,18/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Powerwash Simulator | PS4, PS5

Veröffentlicht im Januar 2023

Metascore: 75

User-Score: 6,6

Score im PS Store: 4,69/5

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Sable | PS5

Veröffentlicht im November 2022

Metascore: 76

User-Score: 7,0

Score im PS Store: 3,85/5

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Freigeschaltet werden die neusten PS Plus-Spiele für Essential am 5. Dezember 2023. Das ist der Dienstag der kommenden Woche. Gegen 11 Uhr sollte der Download ab diesem Tag verfügbar sein.

November-Spiele nicht verpassen

Für PS Plus Essential-Spiele gilt: Sobald die Neuzugänge des neuen Monats freigeschaltet wurden, erlischt der Anspruch auf die Games des Vormonats. Es sei denn, sie wurden innerhalb der Frist in die persönliche Bibliothek gepackt.

Möglich ist das weiterhin mit den November-Spielen, die in dieser Meldung samt Link zum PlayStation Store aufgelistet sind. Sobald sie in der persönlichen Bibliothek eines Spielers verweilen, können sie mit einer aktiven PS Plus-Mitgliedschaft dauerhaft gespielt werden.

PS Plus: Sonys Lempel über die Preiserhöhungen und Day-One-Veröffentlichungen

PS Plus Extra und Premium – Dezember-Termine

Mit der Ankündigung und Freischaltung der PlayStation Plus Essential-Spiele ist im Dezember längst nicht Schluss. Während auch Extra- und Premium-Mitglieder davon profitieren, werden ihre Bibliotheken im Laufe des Monats zusätzlich gefüllt.

Da Sony in der Regel eine recht einheitliche Strategie verfolgt, können die Termine vorhergesagt werden. So sollten Abonnenten an den folgenden Tagen die Augen und Ohren ofenhalten:

Extra/Premium-Ankündigung am 13. Dezember

Extra/Premium-Freischaltung am 19. Dezember

Im Dezember werden ebenfalls einige Spiele aus den Bibliotheken genommen. Welche Games es trifft, ist in der nachfolgend verlinkten Meldung zusammengefasst.

PS Plus Extra/Premium: Diese Spiele werden im Dezember entfernt

Abonnenten von PS Plus profitieren jeden Monat von Bonus-Spielen, exklusiven Ermäßigungen im PlayStation Store und der Möglichkeit, Online-Multiplayer-Funktionen zu nutzen. Für Premium-Mitglieder kam in diesem Jahr eine Bibliothek bei Sony Pictures Core hinzu.

Die Kosten für eine Jahresmitgliedschaft variieren seit der jüngsten Preiserhöhung je nach Stufe zwischen 71,99 Euro und 151,99 Euro. Abonniert werden kann der Dienst direkt auf der Konsole und auf der PS Plus-Webseite von Sony.

Was sagt ihr zum neuen PS Plus-Aufgebot? Lässt Sony das Jahr mit überzeugenden Essential-Neuzugängen ausklingen?

