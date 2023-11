PS Plus Essential: November-Spiele für PS4 und PS5 freigeschaltet

PS Plus Essential:

Die November-Spiele für PS Plus Essential sind da und können auf die PS4 und PS5 geladen werden. Drei Games stehen zur Verfügung, darunter die Definitive Edition von “Mafia 2”.

Sony hat die ersten PlayStation Plus-Spiele für November 2023 freigeschaltet, sodass Abonnenten ab der Essential-Stufe drei weitere Bonus-Games auf ihre Konsole laden können.

Mit dabei sind im neuen Monat zwei PS4-Titel, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 genutzt werden können. Hinzu gesellt sich ein Neuzugang, der sowohl für die PS4 als auch für die PS5 optimiert wurde.

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die heute ein Teil der PS Plus-Essential-Sammlung wurden.

PS Plus Essential im November 2023

Mafia 2: Definitive Edition – PS4

Veröffentlicht im Mai 2023

Metascore: 56

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Aliens Fireteam Elite – PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2021

Metascore: 67

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Dragon Ball: The Breakers – PS4

Veröffentlicht im Oktober 2022

Metascore: 54

User-Score: 4,9

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Sobald die Neuzugänge für PS Plus-Essential in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft genutzt werden, auch wenn es im Dezember aufgrund der Aufnahme neuer Essential-Spiele zum Wegfall aus dem Angebot kommt.

PS Plus: So geht es im November weiter

Mit der Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele ist im November längst nicht Schluss. Auch die Bibliotheken von Extra und Premium werden im laufenden Monat erweitert. Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony in der Regel an einem bestimmten Zeitplan festhält.

Die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgt demnach am Mittwoch, dem 15. November 2023. Mit der Freischaltung ist am 21. November 2023 zu rechnen, sofern Sony nicht kurzfristig von der gewohnten Terminplanung abweicht. Kurz vor der Ankündigung der Neuzugänge wird es voraussichtlich zu einem Leak kommen.

PS Plus: Termine für Dezember

Auch einen Blick auf den Dezember können Abonnenten bereits werfen. Denn auch hier sind die Termine vorhersehbar. Essential-Spiele werden meist am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den darauffolgenden zwei Wochen wiederholt sich das Spiel mit Extra und Premium. Daraus resultieren die folgenden mutmaßlichen Termine.

PS Plus-Termine für Essential, Extra und Premium:

Essential-Ankündigung am 29. November

Essential-Freischaltung am 5. Dezember

Extra/Premium-Ankündigung am 13. Dezember

Extra/Premium-Freischaltung am 19. Dezember

Mit PS Plus erhalten Abonnenten monatlich kostenlose Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation Store und Zugang zu Online-Multiplayer-Funktionen. Die Jahreskosten liegen abhängig von der Stufe zwischen 71,99 und 151,99 Euro. Alle Details zu den Features sind auf der offiziellen Webseite von Sony zusammengefasst.

