PS Plus Premium: Spieltestversionen freigeschaltet – Übersicht über die neusten Trials

PS Plus Premium:

PlayStation Plus Premium gewährt einen Zugriff auf sogenannte Spieltestversionen. Welche Trials zuletzt hinzukamen, verrät eine aktuelle Liste. Mit dabei ist unter anderem “Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion”, in das zwei Stunden hineingeschnuppert werden kann.

Zu den besonderen Vorteilen der Premium-Stufe von PlayStation Plus gehören die Spieltestversionen, die in der Regel ein bis drei Stunden in ein Spiel hineinschnuppern lassen. Regelmäßig werden weitere dieser Game-Trials zum Download bereitgestellt.

Mit dem neusten Schwung erhielt unter anderem “Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion” eine Anspielfassung. Zwei Stunden lang haben Spieler die Möglichkeit, den Ende 2022 von Square Enix veröffentlichten Titel zu prüfen. Danach ist Schluss und Spieler müssen einen Kauf abschließen, sofern sie ihren Spielstand fortsetzen möchten.

Ein kleiner Hinweis dazu: Im PlayStation Store kann die Deluxe Edition von “Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion” momentan für 47,99 statt 79,99 Euro gekauft werden. Der Preis gilt bis zum 18. November 2023.

Auch “MotoGP 23” erhielt eine Trial, die ebenfalls eine Spielzeit von zwei Stunden bietet. Der Kauf des Rennspiels gestaltet sich bis zum 19. November 2023 günstiger, da bis zu diesem Tag ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent gewährt wird. Damit sinkt der Preis auf 41,99 Euro.

Eine zweistündige Trial gibt es auch zu „Evil West“, ohne dass sie von einem Rabatt für die Vollversion begleitet wird. Ebenfalls kann in „Sifu“ hineingeschnuppert werden, allerdings nur eine Stunde lang. Auch die Spieltestversion von “RollerCoaster Tycoon Adventure Deluxe” ist auf eine Stunde begrenzt.

PS Plus Premium – Die neuen Spieltestversionen in der Übersicht

Neben den bereits erwähnten Trials wurden weitere Anspielversionen freigeschaltet. Nachfolgend die komplette Liste:

Während die Spieltestversionen von PlayStation Plus Premium keine Zusatzkosten verursachen, ist die Mitgliedschaft in dieser Stufe recht kostspielig. 151,99 Euro werden seit der letzten Preiserhöhung pro Jahr fällig. Inbegriffen sind unter anderem das Cloud-Streaming, der Klassikerkatalog, Gratis-Filme über Sony Pictures Core und alle Vorteile der niedrigeren Stufen.

