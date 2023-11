Sony Pictures Core: Exklusiver November-Rabatt für PlayStation Plus-Mitglieder

Sony brachte mit Sony Pictures Core kürzlich eine weitere App auf die Konsolen PS4 und PS5. Sie bietet einen Zugriff auf bis zu 2.000 Filme, die direkt auf der Konsole gestartet werden können, darunter Produktionen wie „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ und „Uncharted“.

Nutzer, die Geld in den einen oder anderen Film investieren möchten, sparen den gesamten November hinweg Geld, wenn sie eine Bedingung erfüllen: Wie Sony auf dem PlayStation Blog bekannt gibt, erhalten PlayStation Plus-Mitglieder bis Ende des laufenden Monats einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent auf alle zum Kauf und zur Leihe verfügbaren Inhalte bei Sony Pictures Core.

Zugleich weist Sony darauf hin, dass die App bei den PlayStation-Spielern auf ein reges Interesse stieß. “Wir freuen uns, dass seit der Veröffentlichung auf PS5 und PS4 zu Beginn des Monats eine große Nachfrage für Sony Pictures Core zu verzeichnen ist”, so das japanische Unternehmen.

Auch “Silent Hill: Ascenscion” wurde im neusten Blog-Eintrag angesprochen. Denn die interaktive Serie, die in dieser Woche an den Start ging, ist ein Teil von Sony Pictures Core. Nutzer der App können wöchentlich eine Zusammenfassung der von Zuschauern beeinflussten Geschichten starten.

PlayStation Plus Premium-Mitglieder erhalten bereits 24 Stunden vor Veröffentlichung Zugriff auf alle wöchentlichen Zusammenstellungen. Los geht es am 8. November um 20 Uhr MEZ, bevor die reguläre Ausstrahlung am 9. November 2023 erfolgt.

PlayStation Plus-Mitglieder profitieren von Gratis-Filmen

Mitglieder von PlayStation Plus Premium erhalten seit dem Launch der App auf den Konsolen weitere Vorteile. Sie können auf mehr als 100 Filme zugreifen, die im Rahmen des Abonnements ohne Zusatzkosten gestartet werden dürfen.

Als Beispiele können “Angry Birds: Der Film”, “Desperado”, “Ghost Rider”, “Hollywood Cops”, zwei „Men in Black“-Teile und “Terminator 3” genannt werden. Weitere Filme sollen regelmäßig hinzukommen.

Grundsätzlich ist der Abschluss von PlayStation Plus aber keine Voraussetzung, um Sony Pictures Core nutzen zu können. Der Dienst steht allen PlayStation-Besitzern zur Verfügung. Sobald sich Nutzer registriert und ein Konto erstellt haben, besteht die Möglichkeit, Filme zu erwerben oder auszuleihen.

Sony verspricht die größte Sammlung von “IMAX Enhanced-Filmen, die es bei irgendeinem Streaming-Anbieter gibt“. Unterstützt wird ebenfalls 4K HDR mit „Dolby Atmos“-Soundqualität.

Die Ankündigung des 15-Prozent-Rabattes für Sony Pictures Core erfolgte zusammen mit der Enthüllung der neuen PS Plus Essential-Spiele für November. Welche Games diesmal für PS4 und PS5 dabei sind, verrät die verlinkte Meldung.

