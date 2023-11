PS Plus Extra/Premium: November-Neuzugang erhält Overview-Video

PS Plus Extra/Premium:

PlayStation Plus-Mitglieder erleben im November ein wenig Game Pass-Flair. Denn in die Bibliothek wandert eine Neuerscheinung, die schon am Launch-Tag ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen werden kann. Ein Overview-Video führt in das Gameplay ein.

Bevor die PS Plus Essential-Spiele für November 2023 angekündigt wurden, stand der erste Neuzugang für die Stufen Extra und Premium fest. Dabei handelt es sich um das Abriss-Raub-Abenteuer “Teardown”, das am 15. November 2023 direkt im Spielekatalog starten wird.

Was Spieler von „Teardown“ erwarten können, zeigt ein neues Overview-Video, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist. Anhand einiger Gameplay-Szenen zeigen die Macher das Zerstörungssystem und lassen einen Blick auf die Missionen werfen.

Zerstört und nehmt an Raubzügen teil

„Teardown“ ist ein Spiel, das Spieler herausfordert, verschiedene Missionen zu erfüllen. Der Großteil dieser Aufgaben besteht darin, Gegenstände zu zerstören und Raubzüge zu begehen. Im Spielverlauf von “Teardown” setzen Spieler Sprengstoff oder Fahrzeuge ein, um neue Abkürzungen zu schaffen. Ebenfalls können Gegenstände gestapelt werden, um komplexe Strukturen zu errichten. Und auch schwebende Objekte bieten besondere Vorteile.

Zur Handlung: Euer Unternehmen befindet sich aufgrund steigender Schulden in einer schwierigen Lage, was dazu führt, dass ihr Aufträge von fragwürdigen Personen annehmen müsst. Schon bald findet ihr euch in einem Sumpf aus Rache, Verrat und Versicherungsbetrug wieder.

Nach ein paar mehr oder weniger legalen Jobs gilt es, Autos zu klauen, Gebäude zu zerstören, Safes zu sprengen und Robotern auszuweichen. “Erweitere dein wachsendes Sortiment an Werkzeugen durch das Auffinden versteckter Wertsachen überall”, so die Macher.

Ebenfalls ist in “Teardown” ein Sandbox-Modus enthalten. In diesem Modus stehen unendliche Ressourcen zur Verfügung sowie eine Vielzahl von Fahrzeugen. Zusätzlich gibt es einen Editor für den kreativen Modus, in dem Spieler selbst Voxelobjekte erschaffen können.

Zu den Features von “Teardown” gehören laut Hersteller komplett zerstörbare Voxel-Umgebungen in einer physikalischen Simulation von Objekten, Trümmern, Fahrzeugen, Wasser, Feuer und Rauch. Spieler nutzen eine Vielzahl von Werkzeugen wie den Vorschlaghammer, Schweißbrenner oder Waffen und Sprengstoffe.

Dabei gilt es, 40 Missionen mit ansteigender Schwierigkeit zu meistern. Mit von der Community kreierten Mods soll das Spielerlebnis noch vielfältiger werden.

PlayStation Plus-Mitglieder ab der Extra-Stufe können “Teardown” ab dem 15. November 2023 ohne Zusatzkosten auf ihre Konsole laden. Wie viel der Titel bei einem Kauf kosten soll, ist offen. Auf die Wunschliste kann er im PlayStation Store bereits gepackt werden.

