PS Plus: Sonys Lempel über die Preiserhöhungen und Day-One-Veröffentlichungen

In diesem Sommer hob Sony die Preise der 12-monatigen PlayStation Plus-Mitgliedschaften kräftig an und erntete mit diesem Schritt einiges an Kritik. In einem Interview ging Sonys Eric Lempel noch einmal auf die Preiserhöhungen ein. Auch über mögliche Day-One-Veröffentlichungen der PlayStation Studios im PS Plus-Dienst sprach Lempel.

Ende August bestätigte Sony zum Teil kräftige Preiserhöhungen für die 12-monatigen Mitgliedschaften der drei unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen. Ein Schritt, der innerhalb der Community reichlich Kritik nach sich zog.

Im Interview mit Barrons ging Eric Lempel, Sonys Head of Business Operations, noch einmal auf die Preiserhöhungen ein und bezeichnete diese als einen notwendigen Schritt, mit dem sein Unternehmen auf das aktuelle Marktumfeld reagierte. Erschwerend kam laut Lempel hinzu, dass der Preis von PlayStation Plus in 85 Prozent der Märkte über Jahre nicht erhöht wurde.

„Wie praktisch jeder andere in der Welt müssen wir uns unsere Preisgestaltung ansehen und an die Marktsituation anpassen“, so Lempel.

„Wir möchten PlayStation Plus großartig machen. Mit unserem Neustart im letzten Jahr und der Einführung des Stufensystems haben viele Verbraucher erkannt, dass es viel Wert auf der PS5 gibt.“

Sony sieht weiterhin von Day-One-Veröffentlichungen ab

Auch wenn es Sony laut Lempel darum geht, den Kundinnen und Kunden mit dem PlayStation Plus-Abo einen möglichst hohen Gegenwert zu bieten, wird auch weiterhin von Day-One-Veröffentlichungen der PlayStation Studios im Abo abgesehen. Hier zieht Lempel einen Vergleich mit Film-Blockbustern. Diese werden zuerst im Kino gezeigt und finden erst später den Weg in Abo- und Streaming-Dienste.

„Es kommt darauf an, was Sie von dem Service in Bezug auf die Art der Spiele und die Qualität der Spiele erwarten. Ich kann keine Aussage darüber machen, was die Konkurrenz macht. Aber bei uns glauben wir, dass wir einen großartigen kuratierten Katalog von Spielen sowie andere Funktionen und Dienstleistungen mit PlayStation Plus anbieten“, führte Lempel aus.

Und weiter: „Es ist ein sehr unterschiedliches Angebot. Aber es ist eines, das bei den Verbrauchern gut ankam. Seit wir die Stufen eingeführt haben, haben sich ein Drittel der Plus-Nutzer für die beiden oberen Stufen entschieden, was mehr war, als wir erwartet hatten.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Seit der Preiserhöhung im Sommer gelten für die 12-Monats-Abos die folgenden Preise: PlayStation Plus Essential: 71,99 Euro (bisher: 59,99 Euro), PlayStation Plus Extra: 125,99 Euro (bisher: 99,99 Euro) und PlayStation Plus Premium: 151.99 Euro (bisher: 119,99 Euro).

Quelle: Barrons

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren