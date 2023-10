PS5: Auf dem Weg zu einem Rekordjahr – Sony für das Weihnachtsgeschäft gerüstet

Bedingt durch den weltweiten Mangel an Halbleitern hatten in den ersten Jahren nach der Markteinführung sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S mit Lieferengpässen zu kämpfen. Erst in diesem Jahr gelang es Sony und Microsoft endlich, ausreichend Konsolen zur Verfügung zu stellen.

Eine Entwicklung, die vor allem Sony positiv auf das Weihnachtsgeschäft und den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023/2024 blicken lässt. Wie Eric Lempel, Sonys Head of Business Operations, im Gespräch mit CNBC versicherte, sieht sich der japanische Elektronikriese für die diesjährige Feiertagssaison gerüstet und geht davon aus, ausreichend Konsolen zu Verfügung zu stellen.

Demnach haben wir es 2023 mit dem ersten Weihnachtsgeschäft zu tun, bei dem Einzelhändler und andere Vertriebspartner von Sony auf der ganzen Welt mit der PS5 voll ausgelastet sind. In Kombination mit dem neuen und schmaleren PS5-Modell, das im November in den USA und später auch in anderen Regionen an den Start geht, erwartet Sony nicht weniger als ein Rekordjahr für die PS5.

Angeschoben von namhaften Blockbustern wie „Marvel’s Spider-Man 2“ soll sich die PS5 in diesem Fiskaljahr 25 Millionen Mal verkaufen.

Sony wirft ein Auge auf die Konkurrenz

„Diese Weihnachtszeit ist die erste Weihnachtszeit, in der wir in jeder Region mit der PS5 voll ausgestattet sein werden“, so Lempel. „Wir sind bereits im Jahr 2020 gestartet. Wir litten unter den gleichen Problemen in der Lieferkette, mit denen jeder zu kämpfen hatte. Leider konnten wir nicht allen Verbrauchern, die eine PS5 haben wollten, eine PS5 liefern.“

Ein weiteres Thema, über das Lempel mit CNBC sprach, ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Laut Lempel befindet sich Sony weiterhin auf der Suche nach Entwicklern und Partnern, die exklusiven Content für die PS5 liefern. Weitere Übernahmen seien dabei nicht auszuschließen.

Auch längere Partnerschaften mit externen Studios wären demnach denkbar. „Wir sind immer auf der Suche nach einer Zusammenarbeit mit neuen Partnern, sei es jemand als externer Anbieter … oder nebenbei mit einem Entwickler zusammenarbeiten und ihn später akquirieren“, führte Lempel aus.

Weitere Meldungen zum Thema:

Als Beispiel nannte Lempel Insomniac Games. Hier arbeitete Sony lange Zeit eng mit dem Studio zusammen, ehe die „Marvel’s Spider-Man“-Macher im Jahr 2019 ganz übernommen wurden.

Quelle: CNBC

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren