Media Molecule: Kreativ-Werkzeug oder Spiel? Mitgründer klärt über neues Projekt auf

Media Molecule brachte in den vergangenen Jahrzehnten kreative Spiele hervor, die der „Play Create Share“-Philosophie folgen. Dazu gehören Teile der “LittleBigPlanet”-Reihe, aber auch das 2020 veröffentlichte “Dreams“. Beim zuletzt genannten Werk endete der Live-Support im vergangenen Jahr.

Da die Arbeiten am vorherigen Projekt abgeschlossen sind, konzentriert sich das Team fortan auf das nächste große Vorhaben, über das bisher nur wenige Informationen vorliegen. Mark Healey, einer der Gründer von Media Molecule und früherer Kreativdirektor, hat jedoch grob umrissen, was auf Spieler zukommt und was sie nicht erwarten sollten.

Es ist wohl in guten Händen

In einem Interview mit MinnMax wurde Healey nach der Zukunft des Studios befragt. Er selbst verließ Media Molecule im vergangenen Jahr, dürfte aber weiterhin gute Kontakte pflegen, auch wenn er sich in Teilen ahnungslos zeigt.

„Ich denke, es ist jetzt in guten Händen“, so Healey. “Ich weiß nicht genau, in welchem Stadium sich ihr Projekt jetzt befindet. Aber ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist, dass sie zum Beispiel an einer neuen IP arbeiten.“

Auch die weitere Aussage erfolgte eher vorsichtig, lässt aber aufhorchen. So scheint es sich beim neuen Projekt von Media Molecule um ein Spiel zu handeln, das von „Dreams“ abweicht.

„Ich würde es wagen, so weit zu gehen und zu sagen, dass es sich eher um ein Spiel als um ein kreatives Werkzeug handelt, so wie ich es verstehe“, so Healey. Das bedeutet natürlich nicht, dass Kreativ-Werkzeuge gänzlich außen vor bleiben.

Sony hat weiterhin Vertrauen in Media Molecule

Im vergangenen März berichteten wir, dass Media Molecule wohl nur knapp der Schließung entkommen sei. Sony kündigte damals eine größere Entlassungswelle an. Und schon im Oktober des vergangenen Jahres kam es zur Entscheidung, 15 bis 20 Prozent der Media Molecule-Mitarbeiter zu entlassen.

Laut Healey sollten sich Fans aber keine allzu großen Sorgen um das Studio machen. „Sony hat immer noch großes Vertrauen in Media Molecule, zumindest werden sie dieses Spiel entwickeln“, so seine Worte.

Der aktuelle Kreativdirektor von Media Molecule ist John Beech, der zuvor an “Tren” werkelte. Es wurde mit “Dreams” erschaffen.

Auch bei LittleBigPlanet 3 hakt es

Die Einstellung des “Dreams”-Supports ist nicht der einzige Einschnitt, den Sony Interactive Entertainment als Publisher vornehmen musste.

Zuletzt wurden die PS4-Server für “LittleBigPlanet 3” auf “unbestimmte Zeit” abgeschaltet, nachdem diese aufgrund technischer Probleme schon zuvor nicht verfügbar waren. Die Ankündigung klingt danach, dass sie nicht zurückkehren werden.

