Dreams: Technisch aufpolierte Version für den PC und die PS5 in letzter Minute eingestellt?

Laut dem Modder und Leaker Lance McDonald sollen die Entwickler von Media Molecule zwischenzeitlich an einer PC- und PS5-Umsetzung des kreativen Projekts "Dreams" gearbeitet haben. Allerdings soll Sony Interactive Entertainment die Portierung quasi in letzter Minute eingestellt haben.

Im vergangenen Jahr entschlossen sich die Verantwortlichen von Media Molecule dazu, den Live-Support des kreativen Level-Baukastens „Dreams“ einzustellen.

Eine Entscheidung, mit der auch die Gerüchte um einen möglichen Release für die PS5 vom Tisch waren. In einem aktuellen Livestream griff der bekannte Modder und Leaker Lance McDonald das Thema noch einmal auf. Wie McDonald berichtet, soll Media Molecule in der Tat an einer PS5-Version von „Dreams“ gearbeitet haben.

Auch der PC sollte demnach mit der technisch aufpolierten Umsetzung versorgt werden. Laut McDonald sollte „Dreams“ auf dem PC und der PS5 nicht nur mit einer Ray-Tracing-Unterstützung aufwarten. Gleichzeitig wäre laut dem Leaker auf beiden Systemen eine Steuerung mittels der Maus und der Tastatur mit von der Partie gewesen.

Weiter heißt es, dass die Portierungen so gut wie fertiggestellt waren und quasi in letzter Minute gestrichen wurden.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Wie McDonald ergänzte, wurden die PC- und PS5-Portierungen von „Dreams“ kurz nach den Entlassungen bei Media Molecule eingestellt. Wir erinnern uns: Im Oktober 2023 gab Media Molecule bekannt, dass es auch bei den „Dreams“- und „LittleBigPlanet“-Machern zu Entlassungen kam. Unter dem Strich sollen 20 Stellen beziehungsweise 15 Prozent der Belegschaft dem Rotstift zum Opfer gefallen sein.

Auch wenn sich die Gerüchte um mögliche Umsetzungen von „Dreams“ auf andere Plattformen seit langer Zeit halten und McDonald als eine verlässliche Quelle gilt, sollten wir die Angaben des Leakers erst einmal mit Vorsicht genießen.

Bislang äußerten sich nämlich weder Sony Interactive Entertainment noch Media Molecule zu dem Ganzen.

„Dreams“ erschien im Februar 2020 für die PS4 und setzte den Weg, den Media Molecule mit „LittleBigPlanet“ einschlug, konsequent fort. Den Spielerinnen und Spielern wurden allerlei Tools zur Seite gestellt, mit denen sie eigene Herausforderungen und Spielerfahrungen erschaffen konnten.

Ergänzend zum User-generated Content, der das Spiel am Leben halten sollte, wurden auch immer von Media Molecule selbst erschaffene Inhalte veröffentlicht.

Unter dem Strich konnte „Dreams“ die in das Projekt gesteckten Erwartungen allerdings nicht ganz erfüllen. Folgerichtig wurde die Live-Unterstützung im September des letzten Jahres eingestellt.

