Dreams: Release der PS5-Version in den nächsten Wochen?

Allem Anschein nach wird der kreative Level-Baukasten "Dreams" in der Tat in einer nativen Version den Weg auf die PlayStation 5 finden. Darauf deutet zumindest ein überarbeitete Produkteintrag hin, auf den ein Nutzer im PlayStation Store stieß.

Wie vor dem Release des kreativen Titels versprochen wurde, möchten die Entwickler von Media Molecule „Dreams“ über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützen.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, galt als sicher, dass „Dreams“ in Form einer nativen Version den Weg auf die PlayStation 5 finden wird. Allem Anschein nach könnte der Release der PS5-Umsetzung bereits in Kürze erfolgen. Darauf deutet zumindest der aktualisierte Produkteintrag im PlayStation Store hin, auf den ein Nutzer stieß.

Hier wurde zwischenzeitlich eine PlayStation 5-Version von „Dreams“ angezeigt und zum Kauf angeboten. In der Zwischenzeit verschwand diese jedoch wieder aus dem PlayStation Store.

Erfolgt die offizielle Ankündigung in Kürze?

Nun kann natürlich spekuliert werden, ob die PS5-Version von „Dreams“ versehentlich zu früh freigeschaltet wurde oder ob wir es hier allgemein nur mit einem simplen Fehler zu tun hatten. Da in der Vergangenheit diverse First-Party-Titel der PlayStation 4 in einer überarbeiteten Form für die PlayStation 5 veröffentlicht wurden und „Dreams“ wie eingangs erwähnt noch über Jahre unterstützt werden soll, mutet eine entsprechende Portierung definitiv realistisch an.

Sollten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Verantwortlichen von Media Molecule dahingehend für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Dreams“ versteht sich als ein Level-Baukasten, der euch zahlreiche Tools zur Seite stellt, mit denen ihr eigene Spiele oder entsprechenden Inhalte entwerfen und diese mit der internationalen Community teilen könnt.

Quelle: Reddit

