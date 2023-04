Dreams: Live-Support endet in diesem Jahr – Termin und Infos zur Zukunft

Media Molecule hat angekündigt, dass der Live-Support für das PlayStation Creative Suite-Spiel „Dreams“ in diesem Jahr eingestellt wird. Die Bestätigung erfolgte in einem offenen Brief, der Einzelheiten zur Zukunft des Titels umfasst.

„Da wir weiterhin unsere Prioritäten für das Studio und Dreams bewerten und weiterentwickeln, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Live-Support für Dreams nach dem 1. September 2023 einzustellen, um unseren Fokus auf ein aufregendes neues Projekt zu verlagern“, so die Entwickler zunächst.

Nach diesem Termin kann „Dreams“ von den Spielern weiterhin genutzt werden. Sie sind in der Lage, mit „Dreams“ erstellte Projekte zu spielen, selbst kreativ tätig zu werden und diese Projekte mit anderen zu teilen. Künftig werden jedoch keine Updates mehr für das Spiel veröffentlicht, was ebenfalls bedeutet, dass es keine weiteren Community-Events wie „DreamsCom“, „All Hallow’s Dreams“ oder die „Impy Awards“ geben wird.

Server-Migration sichert eure Kreationen

Die meisten aktuellen Kreationen in „Dreams“ sollen dank einer Server-Migration, die noch vor der Beendigung des Live-Dienstes erfolgt, spielbar bleiben. Im Rahmen dieser Migration werden Spieler jedoch dahingehend eingeschränkt, was sie auf die „Dreams“-Server hochladen dürfen. Dazu gehören maximal 5 GB Speicherplatz und eine Höchstzahl von 256 Kreationen.

Außerdem wird es einige Änderungen geben, darunter die Abschaffung der Möglichkeit, Kreationen zu archivieren. Stattdessen können die Nutzer sie komplett löschen.

Betroffen von der Schließung sind ebenfalls zwei Creative-Imp-Quests, die sich auf einige Trophäen auswirken. Jedoch gab Media Molecule das Versprechen ab, dass es neue Wege geben wird, diese Trophäen zu verdienen, sobald die Quests entfernt wurden. Noch nicht abgeschlossene Fortschritte auf dem Weg zu diesen Trophäen werden dabei nicht berücksichtigt.

Drei weitere Trophäen werden ebenfalls geändert. Informationen dazu – und zu den anderen kommenden Änderungen – sind in der offiziellen Ankündigung, die reichlich ins Detail geht, zusammengefasst.

„Dreams“ erschien im Jahr 2019 auf der PlayStation 4 zunächst als Early-Access-Spiel, bevor der Titel im Februar 2020 vollständig veröffentlicht wurde. Inbegriffen sind zahlreiche Tools, mit denen Spieler ihre eigenen Erfahrungen erstellen können, sogar für PlayStation VR. Als Beispiele können Fan-Remakes von „Dead Space“ oder „P.T.“ genannt werden.

Ältere Meldungen zu Dreams:

Einzelheiten zum „aufregenden neuen Projekt“ gab Media Molecule zunächst nicht preis. Aber vielleicht greift das „Little Big Planet“-Studio die bekannte Marke wieder auf, nachdem „Sackboy: A Big Adventure“ dank der Aufnahme in das PlayStation Plus-Programm reichlich neue Spieler anziehen konnte. Um ein weiteres „Dreams“ handelt es sich nicht, wie Media Molecule bestätigt.

Weitere Meldungen zu Dreams.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren