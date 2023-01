PlayStation Plus Essential: Die Spiele für den Januar 2023 wurden freigeschaltet

Ab sofort stehen die PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat Januar 2023 bereit und können ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. In diesem Monat kommen vor allem Fans von Rollenspielen und Science-Fiction-Abenteuern auf ihre Kosten.

Wie an jedem ersten Dienstag eines neuen Monats üblich, wurden auch heute die PlayStation Plus Essential-Titel für den neuen Monat freigeschaltet.

Nennt ihr ein PlayStation Plus-Abonnement euer Eigen, dann könnt ihr die drei neuen Titel ab sofort und ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Gespielt werden können die „Gratis“-Titel so lange, wie euer Abo aktiv ist. Zu den PlayStation Plus Essential-Titeln im Januar 2023 gehört zum einen das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“, das im Oktober 2018 zwar einen technisch wie spielerisch enttäuschenden Start hinlegte, seitdem jedoch umfangreich überarbeitet und erweitert wurde.

Nummer Zwei im Bunde ist das Action-Adventure „Star Wars Jedi: Fallen Order“ aus dem Hause Respawn Entertainment, das die Geschichte des angehenden Jedi Cal Kestis erzählt, der die Auslöschung aller Jedi unter der Order 66 nur knapp überlebt hat. Anhänger klassischer Indie-Action hingegen kommen bei „Axiom Verge 2“ auf ihre Kosten.

Anbei die Übersicht über die PlayStation Plus Essential-Neuzugänge im Januar 2023.

PS Plus im Januar 2023

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)

Veröffentlichung im November 2019

Metascore: 79

User-Score: 7,6

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Fallout 76 (PS4)

Veröffentlichung im November 2018

Metascore: 53

User-Score: 2,8

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

Veröffentlichung im August 2021

Metascore: 75

User-Score: 5,7

Preis im PlayStation Store: 17,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mit den Essential-Titeln ist es in diesem Monat natürlich noch nicht getan. Stattdessen werden am Mittwoch, den 11. Januar 2023 die Extra/Premium-Titel für den Januar 2023 vorgestellt. Die Freischaltung erfolgt hier in der Folgewoche. Genauer gesagt am 17. Januar 2023.

