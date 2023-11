GTA 5: Verkaufszahl nähert sich vor GTA 6-Enthüllung einem Mega-Meilenstein

Die Verkäufe von “GTA 5” steigen unaufhaltsam, was zu einer neuen Absatzzahl führte, die im neusten Geschäftsbericht von Take-Two bestätigt wurde. Allerdings dürfte die Erfolgswelle bald abflachen. Denn “GTA 6” nähert sich der Veröffentlichung.

“GTA 5” begleitet die Spieler seit drei Generationen. Und auch zehn Jahre nach dem Launch ist der Rockstar-Blockbuster regelmäßig auf den vorderen Positionen der Charts zu finden, was sich letztendlich auf die Gesamtverkaufszahl auswirkt. Sie nähert sich der 200-Millionen-Marke, wie der neuste Geschäftsbericht von Take-Two noch einmal offenlegt.

Angesichts des Erfolgs der Vorgänger ist es nicht überraschend, dass die Serie mit über 410 Millionen verkauften Exemplaren die erfolgreichste Franchise in der Geschichte des Publishers Take-Two ist. Annähernd die Hälfte der Verkäufe wird allein dem “neusten” Teil zugeordnet.

So kommt “GTA 5” auf eine Absatzzahl von 190 Millionen, sodass die meisten Konsolenbesitzer bereits mit der Erfolgsmarke von Take-Two und Rockstar Games in Berührung gekommen sein dürften. Im Laufe des Jahres war von 185 Millionen Verkäufen die Rede, was unterstreicht, dass die Verkäufe nicht stoppen – zumindest bis zum Launch von “GTA 6”.

GTA 6-Enthüllung erfolgt im Dezember

Während Take-Two mit “GTA 5” weiterhin Geschichte schreiben kann, steht der nächste große Umsatzbringer bevor. “GTA 6” scheint sich in Richtung der Ziellinie zu bewegen. Denn im Dezember starten Take-Two und Rockstar Games die Marketingkampagne.

So ist für “Anfang Dezember” die Veröffentlichung eines Trailers geplant, der üblicherweise eine Menge Hinweise beinhalten wird. Spekuliert wird, dass die Game Awards ein möglicher Zeitpunkt für die Enthüllung sein könnten. Denn unmittelbar nach dem “GTA 6”-Tweet meldete sich Geoff Keighley mit einem Hinweis auf die bevorstehende Show zu Wort, ohne den Rockstar-Blockbuster zu erwähnen. Fans sehen den Zeitpunkt des Tweets als einen Hinweis.

Wann kommt „GTA 6“ auf den Markt? Es scheint, dass “GTA 6” voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht wird. Es erstreckt sich vom Anfang April 2024 bis Ende März 2025. Für dieses Zeitfenster prognostiziert T2 einen Umsatz von knapp unter 8 Milliarden US-Dollar, was deutlich über dem üblichen Wert für einen solchen Zeitraum liegt. Auch die im Dezember startenden Marketingbemühungen deuten darauf hin.

Wie steht es um Red Dead Redemption 2?

Nahezu eine Randnotiz im neusten Geschäftsbericht von Take-Two ist das ebenfalls sehr erfolgreiche “Red Dead Redemption 2”, das auf 57 Millionen Verkäufe kommt, womit sich die Gesamtabsatzzahl der Reihe auf 81 Millionen erhöht.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Die guten Verkäufe von “GTA 5” und Co wirken sich auf die Finanzzahlen von Take-Two aus. Im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September 2024 konnte der Publisher insgesamt 1,44 Milliarden US-Dollar einnehmen. Obwohl diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang darstellt, ist es eine bemerkenswerte Leistung. Immerhin wurden im genannten Zeitraum nur die üblichen 2K-Sporttitel neu auf den Markt gebracht.

Weitere Meldungen zu GTA 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren