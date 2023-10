GTA 6: Ehemaliger Rockstar-Entwickler wünscht sich kompaktere Spielwelt

In “GTA 5” und dem dazugehörigen Multiplayer-Modus “GTA Online” gibt es allerhand Erlebnisse, die sich über eine große und offene Welt erstrecken. Doch nicht immer ist die Größe einer Map von Vorteil, besonders dann, wenn sie nicht dicht mit Inhalten gefüllt werden kann.

In diesem Sinne wünscht sich ein ehemaliger Rockstar-Entwickler namens Tony Gowland, dessen eigenes Studio zuletzt “Dungeon Golf” hervorbrachte, für “GTA 6” eine Spielwelt, die kleiner und kompakter ist, aber zugleich eine höhere Dichte an Spielerlebnissen bietet. Damit würde die Map eine „einprägsame Navigation“ und weniger offene Räume bieten.

Größer ist nicht immer besser: Wunsch nach dichter besiedelten Orten

Tony Gowland, der an “Liberty City Stories”, “Vice City Stories”, “Chinatown Wars” und “Red Dead Redemption” mitwirkte, äußerte diesen Wunsch in einem Gespräch mit PCGamesN, in dem er über seine Zeit bei Rockstar Games plauderte.

“Ich denke, ein kleinerer, aber dichter besiedelter Ort würde vielleicht etwas von der denkwürdigen Navigation zurückbringen, die ich am Original geliebt habe”, so Gowland, dessen Wunsch es ist, dass mehr über die Größe der Karte nachgedacht werden sollte.

Einblicke in die Spielwelt von “GTA 6” bekamen die Fans vor längerer Zeit, allerdings anders, als es sich Rockstar Games und der Publisher Take-Two erhofft hatten. Aufgrund eines 100 GB-Leaks drangen zahlreiche Spielszenen in das Internet, die mittlerweile als veraltet angesehen werden können und nicht den finalen Zustand des Titels widerspiegeln.

Auch auf diesen Leak ging Gowland ein: “Die einzigen Szenen, die ich gesehen habe, sind ein paar Ausschnitte aus dem geleakten Material. Ich habe ziemlich schnell aufgehört, es mir anzusehen. Ich fand es wirklich herzzerreißend für das Team, dass all ihre harte Arbeit zum ersten Mal in einem so miesen und unfertigen Zustand gezeigt wurde.”

Er selbst hält es für ratsamer, auf einen offiziellen Trailer zu warten, der “GTA 6″ in der nahezu finalen Version zeigt und die Spieler eher begeistern kann.

Weitere Meldungen zu GTA 6:

Wann Rockstar Games und Take-Two mehr von “GTA 6” zeigen werden, ist offen. Gleiches gilt für den Veröffentlichungstermin. Fest scheint aber zu stehen, dass der neue Teil die Spieler wieder über Jahre hinweg begleiten wird. “GTA 5” verweilt seit einem Jahrzehnt in den Charts.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren