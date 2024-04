GTA 6: Troy Baker die Rolle von Jason? Der Sprecher äußert sich zu den Gerüchten

Schon kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember kam das Gerücht auf, dass der bekannte Synchronsprecher Troy Baker in "GTA 6" in der Rolle von Jason zu hören sein wird. In einem aktuellen Interview bezog Baker nun selbst Stellung zu den Gerüchten.

Im Dezember versorgten uns die Entwickler von Rockstar Games endlich mit dem offiziellen Enthüllungs-Trailer zu „GTA 6“. Dieser ermöglichte uns einen Blick auf das Setting des Open-World-Abenteuers.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass wir uns in „GTA 6“ in der Tat auf zwei spielbare Charaktere freuen dürfen: Lucia und Jason. Auch wenn Jason im ersten Trailer lediglich ein Wort („trust“) von sich gab, schoss sich die Community bei dem Protagonisten schnell auf einen bekannten Synchronsprecher ein.

Die Rede ist von Troy Baker, der in der Vergangenheit in diversen bekannten Spielen zu hören war. Darunter „The Last of Us“ (Joel), „Uncharted“ (Sam Drake), „Far Cry“ (Pagan Min) „Death Stranding“ (Higgs). In einem Interview bezog Baker auf Nachfrage nun selbst Stellung zu den Spekulationen der Community.

Synchronsprecher dementiert die Gerüchte

Laut Baker können die Spielerinnen und Spieler mit dem Spekulieren aufhören. Wie der bekannte Synchronsprecher bestätigte, entsprechen die Gerüchte, dass er in „GTA 6“ die Rolle von Jason übernimmt, nämlich nicht den Tatsachen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs fand Baker lobende Worte für den Sprecher, der die Community im Prinzip mit einem einzigen Wort in Aufruhr versetzte.

„Er sagt ein Wort!“, ergänzte Baker. „Er sagt Vertrauen (trust). Das ist eine Lektion in Sachen Wahrnehmung. Menschen denken und gehen automatisch davon aus. Ich möchte, dass dieser Typ, wer auch immer es ist, Anerkennung für seine Arbeit bekommt, denn ich bin mir sicher, dass sie großartig sein wird.“

Baker über die Arbeiten an Videospielen

Anschließend ging Baker kurz auf die Arbeiten an Videospielen an sich ein. Diesbezüglich ergänzte er, dass die Arbeiten an der Vertonung moderner Videospiele mit einem hohen Aufwand verbunden sind und sich über Monate oder teilweise Jahre hinziehen. Als Synchronsprecher an einem „GTA“-Titel mitzuwirken, bringe laut Baker noch eine Extraportion Stress mit sich.

So sollen die Verantwortlichen von Rockstar Games nämlich penibel darauf achten, dass die jeweiligen Modelle der Charaktere eine gewisse Ähnlichkeit mit ihren Sprechern haben. Dies dürfte laut Baker auch für „GTA 6“ gelten, das nach dem aktuellen Stand der Dinge 2025 für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint. Die PC-Version folgt etwas später.

Im letzten Monat meldete Kotaku, dass die Entwicklung von „GTA 6“ recht holprig verlaufe, was zu einer Verschiebung auf das Jahr 2026 führen könnte. Angaben, die laut Mike Straw von Insider Gaming nicht den Tatsachen entsprechen sollen. Stattdessen hätten ihm mehrere Quellen bestätigt, dass sich das ambitionierte Projekt weiterhin im Zeitplan befindet.

Auch Bloombergs Jason Schreier meldete sich zu Wort und bezeichnete die Reaktionen auf den Bericht von Kotaku als übertrieben.

