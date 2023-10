GTA 6: Hinweis auf hochdynamische und realistische Animationen

Rund um “GTA 6” geistern zahlreiche Meldungen durch das Internet, die meist fiktiver Natur sind. Plausibler klingt die Entdeckung eines aufmerksamen Reddit-Nutzers. Er fand einen Hinweis darauf, auf welcher Technologie das Bewegungssystem des kommenden Rockstar-Blockbusters basieren könnte.

Die Angaben stammen aus einem Take-Two-Patent, an dem Tobias Kleanthous mitwirkte. Sein Name tauchte in vorangegangenen Leaks zu “GTA 6” auf, was den Reddit-Nutzer auf die entsprechende Fährte führte.

“Ich war federführender Erfinder und Autor dieses Patents zur Steuerung animierter Bewegungen, das auf einigen der Kerntechnologien basiert, die ich für Spiele bei Rockstar Games entwickelt und implementiert habe”, so der Verweis auf dem Linkedin-Profil von Kleanthous.

Neuartiges Bewegungssystem für mehr Bewegungsvielfalt

Während die Beschreibung im Patent recht technisch ist, deutet sie auf ein System hin, bei dem Entwickler eine Bibliothek kleiner „Bausteine“ für Charakterbewegungen nutzen. Diese können auf verschiedene Weise kombiniert werden, was letztendlich zu einer Vielzahl einzigartiger Animationen und Bewegungen führen soll.

Beispielsweise kann sich die Art der Bewegung dynamisch ändern, wenn ein Charakter im Regen läuft, verletzt ist oder müde wird.

Der anfangs genannte Reddit-User weist in seinem Beitrag darauf hin, dass die dynamischen Bewegungen bereits in Leaks zu “GTA 6” zu sehen waren. Auffällig war unter anderem ein Charakter, der mit einer Waffe in Deckung geht. Im Snippet kommen die Bausteine ​​„combat“, „crouch“, „left_wide“, „long_gun“, „underfire“ und „move“ zum Einsatz.

Die Bausteine geben an, wie sich der Charakter bewegen soll, wenn er unter Beschuss steht und in der Hocke ein Sturmgewehr in der Hand hält, wobei der linke Teil seines Körpers weit nach vorne gerichtet sein sollte.

NPCs sollen intelligenter wirken

Die geleakten Szenen aus “GTA 6” boten ebenfalls Einblicke in die Veränderung der Inkognito-Strategie und physischen Präsenz eines Polizisten, die abhängig von der Höhe des Hindernisses vor ihm allmählich angepasst werden. Das heißt, die Tarnungsstrategie kann sich abhängig von der Höhe von Mauern und anderen Deckungsmöglichkeiten allmählich ändern. Das soll dazu führen, dass Nicht-Spieler-Charaktere intelligenter wirken und das Spiel anspruchsvoller wird.

Der Reddit-User weist ergänzend auf eine Situation in den geleakten “GTA 6”-Szenen hin, die zeigt, wie sich die Polizisten während der Schießerei hinter Autos verstecken. Letztendlich werden sich NPCs abhängig von ihrer Rolle wahrscheinlich unterschiedlich bewegen. So könnten ein Polizist und ein Bandenmitglied unterschiedliche Bewegungsmuster haben.

“Ich bin sicher, dass RDR2 ein ähnliches System verwendet haben könnte. Aber basierend auf diesem Patent und den Clips, die ich aus dem Leak gesehen habe, werden die Animationen in diesem Spiel unglaublich sein“, so der Reddit-User abschließend.

Offen ist weiterhin die Frage, wann “GTA 6” erscheinen wird. Der Publisher Take-Two deutete allerdings an, dass das Spiel zwischen April 2024 und März 2025 den Markt erobern könnte. Zuvor werden offizielle Spieleszenen zeigen, auf welchem Stand die Bewegungstechnologie des langerwarteten Titels wirklich ist.

