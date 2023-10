GTA 6: Mit revolutionären Technologien zu einer realistischen Open-World?

Während sich die Verantwortlichen von Rockstar Games weiter in Schweigen hüllen, möchten die Redakteure von Rockstar Magazine weitere Details zu "GTA 6" in Erfahrung gebracht haben. Diese drehen sich vor allem über technische Verbesserungen, auf die wir uns freuen dürfen.

Auch wenn die sprichwörtliche Katze spätestens seit dem großen Leak im September 2022 aus dem Sack ist, lässt die offizielle Enthüllung von „GTA 6“ weiterhin auf sich warten.

Während sich die Entwickler nach wie vor in Schweigen hüllen, sorgen die Redakteure der französischen Publikation Rockstar Magazine aktuell für neuen Gesprächsstoff. Wie das Magazin berichtet, dürfen wir uns in „GTA 6“ auf verschiedene beeindruckende Technologien freuen. Demnach soll es den Entwicklern darum gehen, offene Welten in Videospielen mit der RAGE9 Engine auf das nächste Level zu heben.

Beispielsweise wird der Grafikunterschied zwischen „Red Dead Redemption 2“ und „GTA 6“ größer ausfallen als der Sprung von „GTA 5“ zu „Red Dead Redemption 2“.

Zudem ist von „revolutionären neuen Technologien“ die Rede, die laut Rockstar Magazine bei Aktivitäten wie dem Surfen zum Einsatz kommen werden.

Eine gesunde Mischung zwischen Realismus und Arcade?

Weiter heißt es, dass es den Jungs und Mädels von Rockstar Games um eine gesunde Mischung zwischen Realismus und Arcade gehen wird. Beispielsweise weisen die Fahrzeuge eine „signifikante Zunahme“ von Polygonen auf, was präzisere Deformationen ermöglicht. Trotz allem wird sich die Steuerung der Fahrzeuge eher am Arcade-Gameplay von „GTA 5“ orientieren.

Für eine stimmige Open-World sorgen laut Rockstar Magazine zum einen realistische Sonnenaufgänge beziehungsweise Sonnenuntergänge und „beunruhigende“ Nächte. Ebenfalls geboten wird den Quellen des Magazins zufolge ein Echtzeit-Wettersystem, das die Umgebung und das Gameplay beeinflussen wird. Als Beispiel werden Wellen genannt, die den Strand beeinflussen. Auch der Wind wird demnach Einfluss auf die Spielwelt, die Vegetation oder das Fahren bei hohen Geschwindigkeiten nehmen.

Bei der Ausleuchtung der Spielwelt soll eine physikbasierte Rendering-Technologie verwendet werden, wodurch realistischere Texturendetails und ein immersiveres Erlebnis gewährleistet sind.

Abschließend weist Rockstar Magazine darauf hin, dass abzuwarten bleibt, welche der geplanten Technologien Rockstar Games in der finalen Version von „GTA 6“ umsetzt. Hinzukommt, dass wir es hier mit bisher unbestätigten Details zu tun haben. Genießt das Ganze also mit ein der nötigen Vorsicht.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte „GTA 6“ im Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) erscheinen.

Quelle: Rockstar Magazine

