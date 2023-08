GTA 6: Take-Two befeuert die Gerüchte um einen Release im nächsten Geschäftsjahr

Auch zur Zukunft seines Unternehmens verlor Take-Two-CEO Strauß Zelnick im aktuellen Geschäftsbericht ein paar Worte. Dabei heizte Zelnick ein weiteres Mal die Gerüchte um eine mögliche Veröffentlichung von "GTA 6" im Geschäftsjahr 2024/2025 an.

Wie Take-Two Interactive bekannt gab, ging das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Quartal für das Unternehmen mit einem erfreulichen Ergebnis zu Ende. Unter dem Strich verbuchte der US-Publisher Nettobuchungen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Nettobuchungen umfassen neben dem Verkauf von Spielen weitere Einnahmen wie beispielsweise Lizenzgebühren, Merchandising oder In-Game-Werbung. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) rechnet Take-Two Interactive laut eigenen Angaben mit Nettobuchungen von 5,45 bis 5,55 Milliarden US-Dollar.

Ergänzend zu diesen Zahlen nutzte CEO Strauß Zelnick die aktuellen Geschäftszahlen, um ein paar Worte über das Fiskaljahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025) zu verlieren und die Gerüchte um den Releasezeitraum von „GTA 6“ anzufachen.

Zelnick spricht von einem Wendepunkt im Fiskaljahr 2024/2025

Denn nachdem Zelnick bereits im Mai dieses Jahres darauf hinwies, dass das Geschäftsjahr 2024/2025 aufgrund einer „bedeutenden Neuveröffentlichung“ zu einem Rekordjahr für Take-Two Interactive werden soll, untermauerte der CEO des US-Publishers dieses Vorhaben im aktuellen Geschäftsbericht.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Geschäft auf einen signifikanten Wendepunkt im Geschäftsjahr 2025 ausrichten, der unserer Meinung nach für neue Rekordniveaus der operativen Performance sorgen wird“, so Zelnick weiter. „Wir möchten uns bei allen Anteilhabern für ihre anhaltende Unterstützung bedanken und freuen uns darauf, dieses aufregende nächste Kapitel zu präsentieren.“

Auch wenn Zelnick bezüglich der Pläne für das Geschäftsjahr 2024/2025 nicht näher ins Detail ging, halten sich seit längerer Zeit die Gerüchte, dass sich der CEO von Take-Two Interactive hier auf den Release von „GTA 6“ beziehen könnte. Das ambitionierte Projekt befindet sich seit einigen Jahren bei Rockstar Games in Entwicklung und dürfte definitiv über das Potenzial verfügen, hinsichtlich der Verkaufszahlen und der generierten Umsätze für neue Rekorde zu sorgen.

So attestieren Analysten „GTA 6“ beispielsweise das Potenzial, sich in der ersten Woche 12 bis 14 Millionen Mal zu verkaufen und für Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu sorgen.

Unklar ist leider weiterhin, wann mit der offiziellen Enthüllung des Open-World-Abenteuers zu rechnen ist, da es nach dem großen Leak im September des vergangenen Jahres erneut sehr still um „GTA 6“ wurde.

Quelle: Videogames Chronicle

