GTA 6: Release im Weihnachtsgeschäft 2024 ist das Ziel, so ein bekannter Insider

Wie der bekannte Insider "Tez2" berichtet, ist "GTA 6" aktuell für eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft 2024 vorgesehen. Um diesen Releasezeitraum einzuhalten, könnte sich Rockstar Games laut "Tez 2" dazu entschließen, Inhalte aus dem Spiel zu entfernen und diese in Form von DLC nachzureichen.

Nach dem großen Leak im September 2022 wurde es in den vergangenen Monaten wieder recht still um das kommende Open-World-Abenteuer „GTA 6“. Lediglich ein vom US-Rapper 50 Cent veröffentlichter und mittlerweile wieder gelöschter Teaser zu Vice City sorgte in den letzten Tagen für Gesprächsstoff.

Bekanntermaßen wird es sich bei Vice City um einen der Schauplätze von „GTA 6“ handeln. Während die Verantwortlichen von Take-Two Interactive und Rockstar Games zu dem von 50 Cent geteilten Teaser bisher nicht Stellung beziehen wollten, sorgt in diesen Tagen ein alter Bekannter für neue Spekulationen.

Die Rede ist vom gut vernetzten Insider „Tez2“, der sich in den vergangenen Monaten als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie „Tez2“ berichtet, ist „GTA 6“ aktuell für eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft 2024 vorgesehen. Allerdings sei auch eine interne Verschiebung auf Anfang 2025 nicht auszuschließen.

Werden Inhalte in Form von DLC nachgereicht?

„Ihr angestrebter, sich immer ändernder, nicht in Stein gemeißelter Termin ist Weihnachten 2024“, so der Insider. „Es wurde in den letzten Jahren immer wieder nach hinten geschoben. Es könnte als auch auf Anfang 2025 rutschen“. Weiter ergänzte „Tez2“ unter Berufung auf seine Quellen, „dass das obere Management eine Verschiebung auf das Weihnachtsgeschäft 2025 oder gar 2026 ausschließt“.

Um den angepeilten Release im Weihnachgeschäft 2024 realisieren zu können, sei daher denkbar, dass Rockstar Games geplante Inhalte aus dem Spiel entfernt und diese möglicherweise nach dem Launch von „GTA 6“ in Form von DLC nachreicht. Einer der Faktoren, der sich negativ auf die Entwicklung des ambitionierten Open-World-Projektes auswirkte, war die COVID-19-Pandemie, die auch die Entwickler von Rockstar Games über einen langen Zeitraum dazu zwang, in das Home-Office umzuziehen.

Mittlerweile soll der Großteil der Entwickler wieder in den Büros von Rockstar Games arbeiten. Abschließend wies „Tez2“ darauf hin, dass wir fest davon ausgehen können, dass „GTA 6“ in diesem Jahr endlich angekündigt beziehungsweise enthüllt wird. Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Insiders bisher jedoch nicht.

„GTA 6“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

