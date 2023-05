GTA 6: Herausforderungen bei der Entwicklung – Take-Two äußert sich

Man mag es kaum glauben, aber „GTA 5“, das noch immer regelmäßig in den Verkaufs-Charts zu finden ist, kam 2013 auf den Markt – damals für die inzwischen recht betagte PS3-Generation. Es folgten angepasste Ports für PS4 und PS5. Doch auch „GTA 6“ befindet sich seit einigen Jahren in Arbeit.

Während sich die führenden Köpfe hinter der Reihe bislang nicht dazu durchringen konnten, für „GTA 6“ einen Veröffentlichungstermin zu nennen, ging Strauss Zelnick, CEO von Rockstars Muttergesellschaft Take-Two Interactive, recht rudimentär auf die Frage ein, warum der Titel so lange auf sich warten lässt.

Es geht um Perfektion

Laut Zelnick versucht Rockstar Games, ein Gleichgewicht zwischen dem Ausprobieren neuer Dinge und dem Festhalten an der etablierten Formel der Serie zu finden. Letztendlich bestehe die Philosophie des Entwicklers darin, Perfektion zu suchen.

„Ich denke, das ist eine Herausforderung, der sich die Leute von Rockstar jedes Mal stellen, wenn es eine neue Version von Grand Theft Auto gibt“, so Zelnick. „Einerseits muss es etwas sein, das man noch nie zuvor gesehen hat. Andererseits muss es das Gefühl widerspiegeln, das wir von Grand Theft Auto haben. Das ist eine große Herausforderung für das Team.“

Der Ansatz von Rockstar Games laute daher: „Strebe nach Perfektion; strebe nach nichts weniger als Perfektion – und wir werden es schaffen.“

Vom CEO eines großen Unternehmens werden derartige Aussagen durchaus erwartet. Doch nachdem die „Grand Theft Auto“-Trilogie in der Definitive Edition weit von Perfektion entfernt war, sind es Worte, an die sich Käufer von „GTA 6“ später erinnern werden.

In Leaks war vor einiger Zeit die Rede, dass „GTA 6“, das angeblich in Vice City spielt, zwei spielbare Protagonisten in den Mittelpunkt rücken wird, darunter eine weibliche Hauptfigur.

Unabhängig davon kann mit „GTA 6“ ein weiterer Bestseller erwartet werden, nachdem der Vorgänger in den vergangenen knapp zehn Jahren mehr als 180 Millionen Mal verkauft wurde. Diese Zahl lässt sich einem aktuellen Geschäftsbericht von Take-Two entnehmen. Die komplette Reihe kommt auf 400 Millionen verkaufte Exemplare.

Doch wann erfolgt der Launch von „GTA 6“? Berichten zufolge könnte die Open-World-Fortsetzung im Geschäftsjahr 24/25 (April 2024-März 2025) auf den Markt gebracht werden. Verräterisch ist, dass Take-Two in diesem Zeitraum mit einem Nettoumsatz von über acht Milliarden Dollar rechnet. Es ist eine Prognose, auf die Zelnick zuletzt sehr ausweichend reagierte.

