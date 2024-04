Destiny 2: Bungie macht kontroverse Waffen-Änderung rückgängig

Vor einigen Jahren hat Bungie ältere Waffen in "Destiny 2" mit einem Power-Limit versehen. Diese umstrittene Änderung soll mit "The Final Shape" wieder rückgängig gemacht werden.

Bungie bereitet sich auf die nächste „Destiny 2“-Erweiterung „The Final Shape“ vor, die in der deutschen Version den Namen „Die finale Form“ tragen wird. Die neuen Inhalte werden die Spieler in das Innere des Reisenden führen, der von einer Korrumpierung befallen ist.

Während sich die Hüter die Zeit bis zum Release der Erweiterung am 4. Juni 2024 derzeit mit dem „Ins Licht“-Update vertreiben, hat das Studio aus Seattle schon einige kommende Änderungen bekanntgegeben. So soll das von den Spielern verhasste Waffen-Sunsetting, bei dem ältere Waffen mit einem Power-Level versehen wurden, mit „The Final Shape“ wieder rückgängig gemacht werden.

Hüter können bald wieder alle ihre Waffen verwenden

„Ein Problem, auf das wir bei der Entwicklung der Fireteam-Power gestoßen sind, waren die Machtbeschränkungen bei älteren Ausrüstungsgegenständen“, schreibt Bungie in dem neuesten „This Week in Destiny“-Beitrag. „Nach gründlicher Prüfung des Problembereichs sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Machtbeschränkungen für alle Gegenstände ab The Final Shape zu entfernen.“

„Es war uns ein großes Anliegen, dass ihr immer mit euren Freunden spielen könnt“, gibt das Studio weiter an. „Zum Abschluss der Licht- und Finsternis-Saga wollen wir alle Hüter (aktive, zurückkehrende und neue) zusammenbringen, um den Zeugen zu bekämpfen, und es gibt keine bessere Art, Destiny zu spielen, als mit einem Fireteam. Als wir dieses Ziel verfolgten, wurde deutlich, dass das Power-Limit grundsätzlich nicht mit der Macht des Fireteams vereinbar ist.“

Nicht alle Spieler sind über die Änderungen erfreut

Vor über drei Jahren begann Bungie damit, ältere Waffen in „Destiny 2“ mit einem Power-Limit zu versehen, über das diese nicht weiter infundiert werden konnten. Mit dem Voranschreiten des Spiels wurden viele der beliebten Waffen dadurch irrelevant, was zu einem Aufschrei in der Community führte. Viele Hüter sahen darin eine Entwertung ihrer Errungenschaften, da einige der Knarren stundenlangen Grind erforderten.

Dass Bungie das Sunsetting nun wieder zurücknimmt, wird von den Spielern gemischt aufgenommen. Einige von ihnen haben an ihren geliebten Waffen festgehalten und können diese bald wieder verwenden. Andere fühlen sich durch die Umkehrung von etwas, von dem der Community wiederholt gesagt wurde, dass es nie passieren würde, betrogen.

„Wir wissen, dass viele alte Gegenstände mit Machtbeschränkung inzwischen zerlegt wurden, und wir bedauern, dass wir keinen Wiederherstellungsmechanismus für diese Gegenstände haben“, schreibt Bungie dazu. Das Studio will die Quellen „für die meisten oder alle diese Gegenstände“ in der Zukunft wieder einführen. Dazu sollen die Waffen nach modernen Destiny-Sandbox-Standards aktualisiert und mit zusätzlichen Eigenschaften, wie Herkunftsmerkmalen und Buildcrafting-Perks, versehen werden.

