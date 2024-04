Destiny 2: Gameplay-Enthüllung von „Die finale Form“

Am heutigen Abend haben Sony Interactive Entertainment und Bungie einen Ausblick auf die kommende „Destiny 2“-Erweiterung „Die finale Form“ gewährt. Darüber hinaus stellte man noch einmal das neue umfangreiche Update „Ins Licht“ vor, das ab heute zur Verfügung steht.

Der Anfang vom Ende

Beginnen wir mit „Ins Licht“.

In dem neuen kostenlosen Update werden die Streitkräfte des Zeugen im gesamten Sonnensystem aus dem Boden schießen. Sie werden die Vorhut in Bedrängnis bringen, weshalb alle Einsatztrupps gerufen werden, um in der Letzten Stadt die Verteidigung zu unterstützen.

Shaxx wird ein persönliches Arsenal an verbotenen Waffen anbieten. Darüber hinaus wird man sich anderen Hütern in der neuen PvE-Aktivität „Ansturm“ anschließen können. Baut in dieser gewaltige Verteidigungsanlagen auf, um die Streitkräfte des Zeugen abzuwehren und im Kampf zu brillieren.

Hier ist erst einmal der offizielle Launch-Trailer zu „Destiny 2: Ins Licht“:

Reise in „Die finale Form“ in das Herz des Reisenden

Ab dem 4. Juni 2024 wird mit „Die finale Form“ die nächste und voraussichtlich letzte Erweiterung von „Destiny 2“ erhältlich sein.

Die Spieler können sich auf eine albtraumhafte Lähmung der Realität nach der abnormalen Vorstellung des Zeugen einstellen. Deshalb wird man in das Herz des Reisenden reisen, um gemeinsam mit der Vorhut den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit zu beenden.

Das bleiche Herz ist ein Ort, an dem die Unendlichkeit zerrissen wird. Die Taten der Vergangenheit hallen in einer sich zersetzenden Landschaft wider. An diesem unmöglichen Ort könnt ihr den eigentlichen Grund für den Krieg herausfinden.

Der offizielle Gameplay-Trailer gewährt einen kurzen Eindruck von „Destiny 2: Die finale Form“:

Allerdings hat Bungie auch einen längeren Einblick in das Gameplay der Erweiterung gewährt. Auf gut 20 Minuten stellen und die Entwickler die Neuerungen vor und erklären im Detail, was die Spieler erwarten können.

Somit sollte man sich die Präsentation noch einmal in aller Ruhe anschauen, wenn man die konkreten Details zu „Destiny 2: Die finale Form“ haben möchte.

Weitere Meldungen zu Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren