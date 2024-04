Destiny 2: Bungie sprach angeblich mit Netflix über Animationsserie – Gerücht

Bungie will bereits seit Jahren sein geistiges Eigentum über die Videospiel-Branche hinaus vermarkten. Dabei helfen sollte die Übernahme durch Sony, die im Januar 2022 angekündigt wurde. Kurz darauf suchte das Studio aus Seattle einen Senior Producer mit Erfahrung in Animation. In 2023 holte Bungie Gabriel VanHuss ins Boot, einen ehemaligen Mitarbeiter von Warner Bros. Discovery, der potentielle Film- und TV-Projekte betreuen soll.

Wie Paul Tassi nun in einem neuen Video berichtet, hat Bungie in der Vergangenheit bereits über eine mögliche Serie im „Destiny“-Universum gesprochen. Als Partner hatte man sich dafür Netflix ausgesucht.

Status der angeblichen Serie derzeit ungewiss

Wie Paul Tassi in seinem YouTube-Video zu berichten wissen will, sollte eine animierte Serie in Zusammenarbeit mit Netflix entstehen. Allerdings soll das Projekt dem Journalisten zufolge nie über die Drehbuchphase hinausgekommen sein.

„Ich habe vor langer Zeit gehört, dass es eine Netflix-Serie zu Destiny gab, die im Gespräch war, eine animierte Serie“, so Tassi. „Aber letzten Endes hat es sich einfach nicht ergeben. Ich bin mir nicht sicher, wie weit es gekommen ist, ich glaube, es war in der Drehbuchphase oder so. Das ist schon sehr lange her. Ich glaube, es war vor der Übernahme durch Sony, da bin ich mir ziemlich sicher.“

Bei der Übernahme von Bungie, dass sich Sony satte 3,6 Milliarden US-Dollar kosten ließ, gab das japanische Unternehmen an, dem Studio dabei helfen zu wollen, „ihr geistiges Eigentum in einer multidimensionalen Weise zu pflegen“. In dem Zusammenhang wurde unter anderem der Besitz von Sony Pictures als wichtiger Faktor genannt.

Bungie bereitet das Ende einer Saga vor

Die Entwickler von Bungie arbeiten derweil an der kommenden „Destiny 2“-Erweiterung „The Final Shape“, zu Deutsch „Die finale Form“. Diese sollte ursprünglich am 27. Februar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheinen. Der neue Release findet nun am 4. Juni 2024 statt.

„The Final Shape“ markiert das Ende der Geschichte um Licht und Dunkelheit, die 2014 mit „Destiny 1“ begann. Um sich auf die kommenden Inhalte vorzubereiten, können sich die Hüter nun mit dem großen Update „Into the Light“ die Zeit vertreiben. Der Patch soll die Zeit bis zu der kommenden Erweiterung überbrücken.

Quelle: Eurogamer, ComicBook

Weitere Meldungen zu Bungie, Destiny 2, Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren