Destiny: Ehemaliger Warner Bros. Discovery-Executive soll Film- und TV-Projekte betreuen

Film- sowie Serienprojekte zu beliebten Games-Franchises stehen in Hollywood nach wie vor hoch im Kurs und auch Bungie möchte mit seiner „Destiny“-Reihe ein Stück vom Kuchen abhaben. Dafür holt sich das Entwicklerstudio nun einen einstigen Warner Bros. Discovery-Executive ins Boot, der dabei helfen soll, die Marke zu expandieren und unter anderem Verfilmungen des Ego-Shooter-Hits in den kommenden Jahren auf den Weg zu bringen.

Destiny soll um Film- und TV-Projekte erweitert werden

Genauer schließt sich Gabriel VanHuss dem „Destiny“-Studio an, der fortan eine neue Position innerhalb des Unternehmens bekleiden wird, die eigens für ihn geschaffen wurde. In der Rolle des „Head of Linear Media for the Destiny IP“ soll er daran arbeiten, die Marke in Bereichen zu erweitern, in denen das Studio Potential sieht. Hierbei wird er sich sowohl um Adaptionen in Film- und Serienform kümmern, als auch um Spin-offs in Audio-, Buch- und Comicform.

Auf seinem LinkedIn-Profil (via TheGamePost) verlieh VanHuss bereits seiner Vorfreude Ausdruck, künftig an der „Destiny“-Franchise arbeiten zu dürfen: „Destiny hat ein ganzes Universum voller Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden, und ich freue mich darauf, erstklassige Partner mit unserem fantastischen Kreativteam zusammenzubringen, um sie für aktuelle und neue Fans zum Leben zu erwecken. Augen auf, Hüter!“

In den vergangenen Jahren sammelte Gabriel VanHuss bereits allerlei Erfahrungen im Film- und TV-Bereich. Für Warner Bros. Discovery arbeitete er primär an Serien der MotorTrend Group, unter anderem an „Top Gear America“ oder auch „Motor Mythbusters“. Darüber hinaus überwachte er für Streaming-Anbieter Crunchyroll die Entwicklung hochkarätiger Animationsprojekte, zu denen beispielsweise „Final Space“ sowie „Gary and His Demons“ zählten.

Weitere Meldungen zu Bungie:

Bereits vor einigen Jahren bekundete Bungie Interesse daran, seine „Destiny“-Franchise auch als TV-Serie oder Film umzusetzen. Gegenüber dem Hollywood Reporter erklärte Robbie Stevens, Design Lead des Unternehmens, dass hinsichtlich einer solchen Expansion der Marke alles möglich sei. Nun dürften die alten Pläne wohl bald wieder an Fahrt aufnehmen. Mit VanHuss konnte Bungie zumindest bereits einen erfahrenen Mann für diese Aufgabe gewinnen.

Wünscht ihr euch weitere „Destiny“-Geschichten in Filmen, TV-Serien und anderen Medien?

Weitere Meldungen zu Bungie, Destiny.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren