Bungie: Kehrt Marathon als Squad-Extraction-Shooter zurück?

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Bungie nicht nur an neuen Inhalten und Updates zum Online-Multiplayer-Shooter „Destiny 2“. Darüber hinaus soll sich das Comeback einer klassischen Bungie-Marke in Entwicklung befinden.

Die Rede ist vom Shooter „Marathon“, der es zwischen 1994 und 1996 auf insgesamt drei Ableger brachte. Wie der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson auf Insider Gaming berichtet, soll „Marathon“ in Form eines Squad-basierten Extraction-Shooters zurückkehren.

Genau wie in Titeln vom Schlage eines „Rainbow Six: Extraction“ werdet ihr mit einem 3er-Team auf einer Karte abgesetzt, erfüllt vorgegebene Aufträge beziehungsweise Missionen und versammelt euch anschließend an einem vorgegeben Punkt, um die Karte zu verlassen und eure Belohnungen einzustreichen. Segnet ihr hingegen in einer Mission das Zeitliche, dann verliert ihr all euren Loot.

Bungie setzt offenbar auf das Live-Service-Konzept

Henderson dazu: „Marathon findet auf einem Planeten statt, der zuvor eine verschwundene menschliche Kolonie beheimatet hatte, wobei Menschen (jetzt spärlich vertreten) hochgradig angepasste Cyborgs namens Runner verwenden, mit denen sie Beute sammeln. Es wird berichtet, dass die Gameplay-Schleife von Marathon den meisten auf Extraktion basierenden Shootern ähnelt: Wählen Sie eine Mission, kaufen und wählen Sie Ihr Loadout, lassen Sie sich in die Karte fallen, jagen Sie nach Loot und schließen Sie Missionen ab, indem Sie sich sicher abholen lassen.“

Weiter berichtet der bekannte Insider unter Berufung auf seine Quellen, dass es sich beim Comeback von „Marathon“ um einen Live-Service-Titel handelt, der über einen langen Zeitraum mit Seasons, entsprechenden Inhalten und Updates unterstützt wird. Da sich der Shooter offenbar noch im Pre-Alpha-Stadium befindet, sollten wir auf absehbare Zeit allerdings nicht mit der offiziellen Enthüllung rechnen.

Offizielle Stellungnahmen seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Bungie stehen noch aus.

Quelle: Insider Gaming

