Destiny 2: Halloween-Event hat noch Bug aus dem letzten Jahr

Das alljährliche Halloween-Event „Festival der Verlorenen“, oder „Festival of the Lost“, ist in „Destiny 2“ zurück und es ist das reinste Chaos. Die Grusel-Aktivitäten starteten mit einem besonders ärgerlichen Bug, der jeglichen Fortschritt für die Hauptquests des Events verhinderte. Dadurch blieben die Herausforderungen gesperrt und Spieler konnten sich das Farmen für die Aktivität am ersten Tag sparen.

Zwar sind die Entwickler von Bungie dem Problem schnell auf die Schliche gekommen, dafür blieb ein anderer Fehler im Spiel, der bereits von dem „Festival der Verlorenen“ im letzten Jahr bekannt war.

Event wird erneut zum Wartespiel

Wenn es Spieler in der Event-Arena des „Festivals der Verlorenen“ geschafft haben, zehn Gegner, die sogenannten „Kopflosen“, zu eliminieren, gibt es einen Fehler, der den Endboss einfach nicht spawnen lässt. Stattdessen müssen die Hüter 60 bis 90 Sekunden warten, bevor der finale Gegner erscheint.

Das war bereits im letzten Jahr ein bekannter Bug, bei dem Bungie bekanntgab, dass man ihn nicht bis zum Ende des Events beheben könne. Wie es nun aber scheint, wurde dieser Fehler im gesamten letzten Jahr nicht angerührt. Denn auch in diesem Jahr müssen sich die Hüter die Zeit vertreiben, bevor sie sich dem letzten Gegner stellen können. Wie ein Spieler auf Twitter angibt, hat er während der Wartezeit einfach ein Meme erstellt:

Darüber hinaus gibt es auch noch ein Problem mit den Waffen, die nur während des Events verdient werden können. Die Wummen Jurassic Green und Braytech Werewolf können noch mit den Eigenschaften aus dem alten Perk-Pool droppen. Ob die Halloween-Waffe Horror Story überhaupt eine neue Version erhalten hat, ist nicht bekannt. Das macht das Farmen für einen bestimmten Waffen-Roll in diesem Jahr noch schwieriger.

Was jedoch bei dem „Festival der Verlorenen“ funktioniert, sind die neuen Kosmetika, die bei dem Event verdient oder im Everversum gekauft werden können. Und auch der bei dem letzten Sommer-Event eingeführte und von den Spielern oft kritisierte Event-Pass ist an Halloween wieder dabei. Für 10 Euro erhalten Käufer spezielle Cosmetics, etwa einen Shader, ein Emote, einen Sparrow sowie einen Transmat-Effekt. Dieser Event-Pass kostet genauso viel, wie eine komplette Saison bei „Destiny 2“. Die Hüter kritisieren, dass sie in dem Spiel für Erweiterungen, Seasons und Dungeons zahlen müssen und die Entwickler trotzdem noch so stark auf Mikrotransaktionen fokussiert sind.

