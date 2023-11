GTA 6: Darsteller in den USA könnten streiken – Take-Two über die Auswirkungen

In dieser Woche legte der US-Publisher Take-Two Interactive seine aktuellen Geschäftszahlen vor und kam im Zuge des Ganzen auch auf den kommenden Open-World-Blockbuster „GTA 6“ zu sprechen.

Wie das Unternehmen versicherte, wird die Entwicklung von „GTA 6“ auch dann nicht aufgehalten, wenn sich die SAG-AFTRA, die Gewerkschaft US-amerikanischer Schauspieler, dazu entschließen sollte, zu streiken. Die Gewerkschaftsmitglieder stimmten kürzlich mit 98,32 Prozent für eine Streikgenehmigung im Zusammenhang mit dem Interactive Media Agreement, das die Zusammenarbeit mit Partnern in der Videospielindustrie abdeckt.

Die Gewerkschaft der Darsteller befindet sich bereits Oktober 2022 in Verhandlungen mit führenden Videospiel-Publishern wie Take-Two Interactive, Activision Blizzard, Electronic Arts oder Epic Games.

Zwar bedeutet die hohe Zustimmungsrate für die Streikgenehmigung nicht, dass es auch wirklich zu einem weiteren Streik kommt.

Allerdings kann die Gewerkschaft jederzeit einen Streik ausrufen, wenn die Verhandlungen über die Vereinbarung über interaktive Medien ohne ein zufriedenstellendes Ergebnis zu Ende gehen.

Warum scheiterten die bisherigen Verhandlungen?

Laut den Angaben der SAG-AFTRA scheiterten die bisherigen Verhandlungen mit der Videospielindustrie an inakzeptablen Bedingungen für „einige der für ihre Mitglieder wichtigsten Themen“. Darunter Gehälter, die mit der Inflation Schritt halten, Schutz vor ausbeuterischer Verwendung künstlicher Intelligenz und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen.

Take-Two-CEO Strauß Zelnick geht laut eigenen Angaben davon aus, dass im Rahmen konstruktiver Gespräche eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann. Zelnick: „Die Verhandlungen sollen nächste Woche wieder aufgenommen werden. Wir sind optimistisch und schätzen unsere Talente sehr. Daher legen wir großen Wert auf ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen und freuen uns darauf, eine Vereinbarung zu treffen, die für alle gut ist.“

„Das war schon immer meine Herangehensweise“, fuhr er fort. „Ich war in meiner Karriere an Arbeitsverhandlungen in jeder Unterhaltungsbranche beteiligt, die es gibt, und sie haben immer gut funktioniert. Falls sie jedoch nicht gut funktionieren sollten, sind wir dennoch vollständig geschützt.“

Wie Rockstar Games und Take-Two Interactive kürzlich bekannt gaben, wird der erste Trailer zu „GTA 6“ im nächsten Monat veröffentlicht.

