Hades 2: Early Access gestartet – soll mehr Inhalte als der Vorgänger bieten

Ende April erst war „Hades 2“ in seinen technischen Test gestartet, für den sich die Fans anmelden konnten. Während des Tests dürften die Spieler kostenfrei die erste Region der Roguelike-Fortsetzung erkunden und sich dem ersten Boss stellen. Nebenbei sollte dabei geholfen werden, Fehler und weitere Probleme zu identifizieren.

Die Entwickler von Supergiant Games gaben an, „Hades 2“ nach der Testphase auch schnell in den Early Access zu bringen. Dies ist nun geschehen und der Titel steht seit dem 6. Mai auf Steam und über den Epic Games Store zur Verfügung.

Roguelike soll wie der Erstling mit der Community verbessert werden

Bereits das erste „Hades“, das 2020 veröffentlicht wurde, machte vor dem finalen Release eine Early-Access-Phase durch. Das gleiche soll nun auch für „Hades 2“ gelten, die allererste Fortsetzung des aus San Francisco stammenden Studios.

Wie die Entwickler schreiben, gehen sie davon aus, dass „Hades 2“ noch mindestens bis Ende 2024 im Early Access verbleiben soll. In der Zeit soll das Spiel vom Feedback der Community profitieren, die ihre Meinung vom Balancing bis hin zum Storytelling auf dem offiziellen Discord-Server des Roguelikes kundtun kann.

Schon jetzt umfangreicher als das erste Spiel

Laut den Angaben des Studios verfügt „Hades 2“ bereits im Early Access über mehr Regionen, Gegner und englisch synchronisierte Charaktere als das erste Spiel. Der Titel ist jedoch noch lange nicht fertig, was bedeutet, dass manche Schlüsselregionen, Charaktere, Gegner, Story-Ereignisse und Systeme im Early Access noch nicht enthalten sind.

Es kann auch vorkommen, dass die Spieler derzeit an einen Punkt im Spiel kommen, an dem die aktuellen Inhalte zu Ende sind. Darüber hinaus sind auch andere Teile von „Hades 2“ noch in Arbeit, wie Benutzeroberflächen, Icons und Charakterdesigns

Während der nun gestarteten Testphase will das Studio alle paar Monate ein großes Update mit neuen Funktionen und Inhalten veröffentlichen. Dazu sollen auch kleinere Patches kommen, die etwaige Probleme beheben. Das erste große Update soll bereits im späteren Verlauf des Jahres erscheinen.

Die Vollversion von „Hades 2“ soll vollständigere und ausgereiftere Funktionen und Inhalte, Erfolge sowie das wahre Ende der Geschichte enthalten. Je nachdem, wie viel weiterer Content zum Spiel hinzugefügt wird, könnte der Preis des Spiels, das derzeit 28,99 Euro kostet, womöglich zu einem späteren Zeitpunkt angehoben werden, so Supergiant Games.

