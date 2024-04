Hades 2: Anmeldung für technischen Test auf PC gestartet

Laut den Entwicklern von Supergiant Games lässt der Early Access von "Hades 2" nicht mehr lange auf sich warten. Vorher steht aber noch ein technischer Test an, zu dem man sich nun auf dem PC anmelden kann.

Der Nachfolger des Roguelike-Hits „Hades“ wurde 2022 bei den Game Awards angekündigt. In diesem Jahr soll „Hades 2“ mit Melinoe, der unsterblichen Prinzessin der Unterwelt, im Early Access auf Steam erscheinen.

Wie die Entwickler von Supergiant Games kürzlich mitteilten, können sich interessierte Spieler auf der Plattform nun für den technischen Test anmelden. Dabei können die Nutzer dem Team helfen, technische Probleme vor dem Start des Early Access zu identifizieren und zu deren Behebung beitragen.

Entwickler bitten Spieler um Mithilfe

Die Anmeldung für den technischen Test steht nun auf der Store-Seite von „Hades 2“ auf Steam bereit. Interessierte müssen dafür nur auf den bereitstehenden Button drücken und wandern damit in den Topf der Spieler, die darauf hoffen, für den Test ausgewählt zu werden.

Wie die Entwickler schreiben, geht man davon aus, erst mit einer kleinen Anzahl an Spielern zu beginnen und den technischen Test im Laufe der Zeit auszuweiten. Wer also nun nicht ausgewählt wird, hat die Chance darauf, in den kommenden Wochen doch noch „Hades 2“ ausprobieren zu können.

Wie lange geht der Test?

In der bald startenden Testphase werden den Spielern weniger Inhalte zur Verfügung stehen, als es im Early Access der Fall sein wird, so Supergiant Games. Wie lange der technische Test andauern wird, ist noch nicht bekannt. Die Entwickler gehen aber davon aus, dass „länger als eine Woche, kürzer als einen Monat“ getestet werden wird. Der Start des Early Access wird dann an die Länge des technischen Tests angepasst.

In „Hades 2“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Melinoe, die sich mit Waffen und Hexerei durch die Unterwelt der griechischen Sagen schlägt. Mit Hilfe der Macht des Olymps bezwingt die Heldin die Lakaien des Titanen und trifft auf ihrer Reise neue und aus „Hades“ bekannte Gesichter.

Quelle: Steam

