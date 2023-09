Hades 2: Startet 2024 in den Early Access auf dem PC

Bei den letzten Game Awards 2022 konnte Supergiant Games ihre Fans mit ihrem ersten waschechten Sequel überraschen. Mit „Hades 2“ wurde ein Nachfolger zu dem beliebten Roguelike angekündigt, das bei den BAFTA Gaming Awards 2021 sogar „The Last of Us Part 2“ im Staub zurücklies.

Nun kündigten die Entwickler an, dass „Hades 2“ wie sein Vorgänger in den Early Access gehen soll. Im zweiten Quartal 2024 soll es auf Steam und im Epic Games Store soweit sein.

Early Access und technischer Test angekündigt

Wie die Entwickler von Supergiant Games schreiben, war der Early Access für das erste „Hades“ von entscheidender Bedeutung. An die Entwicklung von „Hades 2“ sei man mit dem Wissen herangegangen, dass Early Access dieses Mal nicht weniger wichtig sein wird, auch wenn das Team nun mehr Ahnung darüber habe, wie ein „Hades“-Spiel aussehen müsse.

„Hades 2“ soll im zweiten Quartal 2024 auf Steam und im Epic Games Store in den Early Access starten. Wie beim Original wird auch das zweite Spiel der Reihe mehrere große Updates erhalten, durch die weitere Kerninhalte hinzugefügt und vorhandene Inhalte auf Grundlage des Spieler-Feedbacks verfeinert werden sollen. „Hades 2“ soll vom ersten Tag im Early Access mindestens so viel Inhalt bieten, wie das Originalspiel, als es in den Early Access auf Steam erschien. „Hades“ kam 2018 zuerst im Epic Games Store in den Early Access und ein Jahr später erst in die Testphase auf Steam.

Darüber hinaus kündigte das Studio Supergiant einen technischen Test an, der noch vor dem Early-Access-Start stattfinden soll. Dabei sollen Technik und Kompatibilität unter die Lupe genommen und möglichst viele Probleme gefunden werden. Der Test soll wahrscheinlich nur für eine kleine Gruppe an Spielern freigegeben werden und weniger Inhalte bieten, als der Early Access. Weitere Details dazu soll es geben, sobald die Testversion von „Hades 2“ fertig ist.

