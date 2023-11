Marvel’s Spider-Man 2: Weiter auf Erfolgskurs – Sony nennt neue Verkaufszahlen

Ende Oktober veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games den Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ exklusiv für die PlayStation 5.

Wie kurz nach dem Release bekanntgegeben wurde, brachte es das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales nach 24 Stunden auf 2,5 Millionen verkaufte Einheiten. Damit schwang sich „Marvel’s Spider-Man 2“ laut offiziellen Angaben zum bisher schnellstverkauften Titel der PlayStation Studios auf.

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts bestätigte Sony Interactive Entertainment nicht nur, dass das Unternehmen bisher 46,6 Millionen Einheiten der PS5 auslieferte. Zudem veröffentlichte der japanische Konzern neue Verkaufszahlen zu „Marvel’s Spider-Man 2“.

Laut dem Geschäftsbericht wurde der Action-Titel bis zum 31. Oktober 2023 und somit in den ersten elf Tagen nach dem Release fünf Millionen Mal an den Handel ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

Erfolgreicher als der Vorgänger

Doch wie schlägt sich „Marvel’s Spider-Man 2“ im Vergleich mit anderen Titeln der PlayStation Studios? „Marvel’s Spider-Man“ setzte im Jahr 2018 beispielsweise 3,3 Millionen Einheiten in den ersten drei Tagen ab. Nach 80 Tagen fiel laut Sony Interactive Entertainment die Marke von neun Millionen verkauften Spielen.

Etwas erfolgreicher als „Marvel’s Spider-Man 2“ startete im vergangenen Herbst „God of War: Ragnarök“ mit 5,1 Millionen abgesetzten Spielen in gerade einmal fünf Tagen. Naughty Dogs „The Last of Us: Part 2“ hingegen verkaufte sich in drei Tagen vier Millionen Mal, während „Bloodborne“ elf Tage benötigte, um die Grenze von einer Million Verkäufe zu knacken.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist seit dem 20. Oktober 2023 exklusiv für die PS5 erhältlich. Mit Peter Parker und Miles Morales warten dieses Mal zwei spielbare Protagonisten, mit denen ihr den Kampf gegen bekannte Bösewichte wie Venom oder Kraven aufnehmt.

Wie Insomniac Games in dieser Woche anmerkte, plant das Studio langfristig mit der Marke und macht sich bereits Gedanken um mögliche Nachfolger.

Quelle: Shacknews

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren