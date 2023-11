PS5: Auslieferungszahl, Spieleverkäufe und Zahl der PSN-User

Sony hat zur PS5 eine neue Auslieferungszahl veröffentlicht. Demnach konnte die aktuelle Konsole der Japaner 46,6 Millionen Mal abgesetzt werden. Erreicht wurde diese Zahl bis zum Ende des vergangenen Geschäftsquartals am 30. September 2023.

In den drei Monaten bis zum Ende des Geschäftsquartals wurden insgesamt 4,9 Millionen PlayStation 5-Einheiten ausgeliefert. Das sind 1,6 Millionen Exemplare mehr als im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres.

Hier machen sich der Wegfall der Lieferschwierigkeiten und die neusten Preisoffensiven bemerkbar. Jüngstes Beispiel ist das PS5-Bundle mit “Call of Duty: Modern Warfare 3″, das bei mehreren Händlern nur 499 Euro kostet.

Monatliche Nutzer und Spieleverkauf gestiegen

Eine wichtige Kennzahl beim Erfolg einer Konsolenplattform sind ebenfalls die aktiven Nutzer. Hier konnte Sony zuletzt deutlich zulegen.

Am 30. September 2023 lag die Anzahl der Nutzer, die monatlich das PlayStation Network aufsuchen, bei 107 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um vier Millionen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres, in dem es 103 Millionen aktive Nutzer waren.

Im Dreimonatszeitraum bis zum 30. September 2023 wurden insgesamt 67,6 Millionen PS5- und PS4-Spiele verkauft. Dies entspricht einer Steigerung um beachtliche 5,1 Millionen im Vergleich zum Vorjahr, in dem es 62,5 Millionen waren.

Auch die Umsätze und Gewinne konnten im Jahresvergleich deutlich zulegen, was Sony auf die steigenden Hardware- und Softwareverkäufe zurückführt.

4,7 Millionen der „Software-Einheiten“, wie sie von Sony genannt werden, waren First-Party-Titel, was einem Rückgang von 1,9 Millionen gegenüber den 6,6 Millionen verkauften Einheiten im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres entspricht.

Ein weiterer Teil des Geschäftsberichtes widmet sich dem Digitalanteil beim Verkauf von Videospielen. Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr stieg der Anteil digitaler Downloads von Vollpreisspielen um vier Prozent und machte somit 67 Prozent aller Software-Verkäufe aus.

Wie steht es um PlayStation Plus? Sony veröffentlicht seit einigen Monaten keine weiteren Zahlen zum Abodienst, was bedeutet, dass sowohl die Spieler als auch die Konkurrenz keine Angaben zum Erfolg von PlayStation Plus haben.

Dabei handelt es sich um eine Strategie, die Microsoft seit der Xbox One-Generation mit Konsolen und seit Anfang 2022 mit dem Xbox Game Pass verfolgt. Zuletzt waren es 47,4 Millionen zahlende PS Plus-User.

Spannend wird in allen Belangen das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Die PS5 „Slim“ ging in dieser Woche zunächst in den USA an den Start und kann dort in einem besonders lukrativen Bundle gekauft werden. Und auch “Marvel’s Spider-Man 2” beflügelt weiterhin die Konsolen- und Software-Verkäufe.

