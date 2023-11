PS5 & PS4: Elon Musk meldet sich zum Twitter/X-Wegfall zu Wort

Sony entfernt die Twitter/X-Verknüpfung von den Konsolen PS4 und PS5, was die Share-Funktion deutlich einschränkt. Der Inhaber Elon Musk möchte sich der Sache annehmen.

PlayStation-Spieler müssen ab der kommenden Woche auf die Integration von Twitter verzichten, wie eine kürzlich entdeckte Mitteilung deutlich macht. Damit verschwindet unter anderem die Möglichkeit, Inhalte direkt über die Share-Taste mit der inzwischen in “X” unbenannten Social Media-Plattform zu teilen.

“Ab dem 13. November 2023 wird die Integration von X (ehemals Twitter) auf den Konsolen PlayStation 5 und PlayStation 4 nicht mehr funktionieren”, so die Ankündigung von Sony.

Das schließe die Möglichkeit ein, alle auf X veröffentlichten Inhalte auf PS5/PS4 zu sehen, sowie die Möglichkeit, Inhalte, Trophäen und andere spielbezogene Aktivitäten direkt von der Konsole aus zu posten.

Elon Musk reagiert auf Twitter/X-Verzicht

Elon Musk, der neue Besitzer von Twitter/X, wurde über den Wegfall der Integration offenbar nicht in Kenntnis gesetzt. Darauf deutet ein Tweet des Milliardärs hin.

Am Dienstag hieß es auf dem Twitter-Account “X News Daily” zunächst, dass die Absichten von X, sich zu einer bedeutenden Streaming-Plattform zu entwickeln, für Spieler auf Konsolen mit dem Wegfall der PlayStation-Integration weniger komfortabel sind.

In seiner Antwort auf den Beitrag erklärte Musk: „Ich werde das untersuchen.“ Allerdings liegen die Gründe für den Wegfall der Twitter/X-Integration auf der Hand.

Auch wenn von Sony keine ausdrückliche Erklärung vorliegt, dürfte der Schritt auf die umfassenden Anpassungen an der Twitter-API zurückzuführen sein. Es scheint, dass diese Änderungen darauf abzielen, große Unternehmen eine erhebliche Gebühr für den Zugriff auf die API zahlen zu lassen. Schon im Laufe des Jahres zogen Xbox und Blizzard den Stecker.

Ein weiterer Grund für den Wegfall könnte die Richtung sein, in die sich Twitter/X seit der Übernahme durch Elon Musk entwickelt hat. Aufgrund der deutlich reduzierten Kontrollen und Filter wird die Plattform in vielen Bereichen von Propaganda, Falschinformationen und Hass überflutet, was jüngst die EU auf den Plan rief. Sie leitete eine Untersuchung ein.

Habt ihr die Twitter/X-Integration bisher genutzt und werdet sie vermissen? Oder seid ihr auf der Plattform gar nicht aktiv?

