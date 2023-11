PS5 Slim: Teardown-Video zeigt das Innenleben und beantwortet Fragen

Die PS5 “Slim” erreicht in der kommenden Woche den US-Handel. Allerdings gelang es ersten Spielern, schon in den Tagen zuvor in den Besitz der neuen Sony-Konsole zu gelangen. Über Vergleichsbilder, die auf dem “Marvel’s Spider-Man 2”-Bundle basieren, berichteten wir bereits.

Inzwischen nahm sich auch ein Tech-Youtuber der PS5 “Slim” an und sorgte für das wohl erste Teardown-Video, in dem das Innenleben der Konsole gezeigt wird.

Im unten eingebetteten Video wird die geschrumpfte und leichtere Konsole ebenfalls mit dem bisherigen Modell der PS5 verglichen. Dabei wird deutlich, dass die verringerte Baugröße wie erwartet mit einer deutlichen Verkleinerung der Bauteile einhergeht. Beispielsweise ist der Kühlkörper der PS5 “Slim” sichtbar geschrumpft.

Hardware wird minimal heißer

Im Video werden auch die Temperaturen beider Modelle nach einer mehrstündigen Belastungsschleife verglichen. Das Ergebnis zeigt eine Spanne von 62 bis 64 Grad für das neue PS5 “Slim”-Modell und 60 bis 63 Grad für das „alte“ Modell.

Auch die Stromaufnahme ist ein Thema. Demnach zeigt das schlanke Modell bei “Marvel’s Spider-Man 2”, “Astro’s Playroom” und “Death Stranding” einen leicht erhöhten Verbrauch. Bei der Hitzeentwicklung und bei der Stromaufnahme bleibt allerdings abzuwarten, ob andere Tests zu identischen Ergebnissen kommen werden.

Das Kühlsystem wurde deutlich verkleinert.

Darüber hinaus verdeutlicht der Demontageprozess die einfache Entfernung des Laufwerks ohne Einsatz von Werkzeug. Eine Komplettzerlegung der PS5 “Slim” nimmt der Youtuber nicht vor. Noch detaillierte Analysen der Technik dürften entsprechend folgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das neue PS5 „Slim“-Modell wird im November zunächst in den USA auf den Markt gebracht. Weitere Länder sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Vor allem die ersten Bundles, darunter ein Paket mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” zum Preis der Einzelkonsole, dürften das Weihnachtsgeschäft ankurbeln.

Das könnte euch ebenfalls zur PS5 Slim interessieren:

Die PS5 “Slim” ist nicht die einzige Hardware, die Sony in den kommenden Wochen und Monaten auf den Markt bringen wird. Mit PlayStation Portal erscheint im November ein Handheld, mit dem Spiele von der PS5 gestreamt werden können. Vorbestellungen sind bereits möglich. Auch neue Ohr- und Kopfhörer sind im Anmarsch und bekamen kürzlich einen Termin spendiert.

PlayStation Portal PS5-Streaming-Handheld jetzt für unter 220 Euro bestellen. Amazon Media Markt

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren