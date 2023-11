PS4 & PS5: Beliebtes Feature wird offenbar in der nächsten Woche entfernt

Allem Anschein nach wird Sony Interactive Entertainment in der kommenden Woche ein beliebtes Feature von den PlayStation-Konsolen entfernen.

Wie der Nutzer „Wario64“ entdeckte, weist das Unternehmen die Nutzer darauf hin, dass die Integration von X (ehemals Twitter) sowohl von der PS4 als auch der PS5 entfernt wird. Laut der Mitteilung von Sony Interactive Entertainment wird dieser Schritt am kommenden Montag, den 13. November 2023 vollzogen.

Zu den Gründen, die zu dieser Entscheidung führten, äußerte sich Sony Interactive Entertainment bisher nicht. Allerdings befinden sich die PlayStation-Macher mit diesem Schritt in prominenter Gesellschaft.

Microsoft entschied sich nämlich schon im April dieses Jahres dazu, die direkte Anbindung an Twitter von den Xbox-Konsolen zu entfernen.

Doch welche Folgen hat das Ganze für PS4- und PS5-Nutzer? Zum einen wird mit der gestrichenen Unterstützung die Möglichkeit entfernt, X- beziehungsweise Twitter-Inhalte auf der PS4 und der PS5 anzuzeigen. Darüber hinaus wird es nicht mehr möglich sein, auf der PS4 oder der PS5 erstellte Screenshots und Gameplay-Clips über die Konsole auf X zu veröffentlichen.

Zukünftig müsst ihr hier den Umweg über die offizielle PlayStation-App gehen. Hier könnt ihr eure Screenshots beziehungsweise Gameplay-Clips abrufen und anschließend in einem separaten Schritt auf X laden. Abschließend fällt die Möglichkeit weg, freigeschaltete Trophäen mit der eigenen X-Community zu teilen.

Allerdings werden auf der PS5 nicht nur Features gestrichen. Stattdessen veröffentlichte Sony Interactive Entertainment im September ein Firmware-Update, das verschiedene neue Funktionen umfasste. Darunter die Möglichkeit, 3D-Audio und Stereo-Audio auf demselben Bildschirm zu vergleichen.

Des Weiteren versorgte das Unternehmen die PS5-Nutzer mit einer Unterstützung der 1440p-HDMI-Videoausgabe sowie neuen Features für die PlayStation-App, zu denen wir hier alle weiteren Details für euch zusammengefasst haben.

