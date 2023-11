PS5 Slim: Feel it now – pulsierender Werbespot zum neuen Modell

Ab dieser Woche ist in den Vereinigten Staaten das neue PS5-Modell verfügbar. Inoffiziell handelt es sich um eine Slim-Version, die deutlich kleiner ausfällt als das Standard-Modell und dieses mit der Einführung ersetzt. Bis Deutschland und andere Länder dran sind, dauert es allerdings noch ein paar Wochen beziehungsweise Monate.

Cinematische Szenen lassen den Puls höher schlagen

Um die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Markteinführung zu lenken, hat Sony am heutigen Dienstag einen Werbespot veröffentlicht. Eine Minute lang demonstriert der japanische Konzern hier seine cinematischen Fähigkeiten.

Im Laufe des Videos erkennen die PlayStation-Spieler zahlreiche geliebte Spiele-Hits wieder, die Sony über die Jahre erschaffen hat. Darunter befinden sich:

God of War Ragnarök

Returnal

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Final Fantasy VII Rebirth

Forspoken

Horizon Forbidden West

The Last of Us

Ratchet & Clank: Rift Apart

So beschreibt Sony den nachfolgend eingebundenen Werbespot: „Mehr fühlen mit PS5. Mehr als das Alltägliche. Jenseits des Außergewöhnlichen. Sogar jenseits der Vorstellungskraft. Fühle es jetzt.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für möglichst viele Verkäufe hat sich Sony noch etwas ausgedacht. So bietet das Unternehmen auf amerikanischem Boden ein Bundle mit „Modern Warfare 3“ für 499 Dollar an, durch das die Käufer den Shooter quasi umsonst kriegen. Schließlich kostet auch das normale Bundle ohne Spiel 499 Dollar.

Related Posts

In diesem Jahr ist Sony erstmals für das Weihnachtsgeschäft der PlayStation 5 gerüstet. Endlich sind ausreichend Konsolen auf Lager, um wirklich alle Interessenten mit einem Exemplar versorgen zu können. Dank des neuen PS5-Modells und Verkaufsschlagern wie „Marvel’s Spider-Man 2“ streben die Verantwortlichen in diesem Fiskaljahr satte 25 Millionen Verkäufe an.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren