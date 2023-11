PS5-Deal: Bundle mit Modern Warfare 3 zum Schnäppchenpreis

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat Amazon ein besonderes Angebot für Spieler, die gleichermaßen in den Besitz der PS5 und des Shooters “Call of Duty: Modern Warfare 3” kommen wollen. Das Gesamtpaket gibt es für 499,99 Euro.

Zumindest in den USA erfolgt in dieser Woche die Markteinführung der PS5 “Slim”, die den Namenszusatz offiziell nicht trägt und eine neue Revision des Grundmodells darstellt. Verkauft wird die kleinere Hardware auf dem US-Markt unter anderem als Bundle mit einem Exemplar von “Call of Duty: Modern Warfare 3”, das einer kürzlich geleakten Anzeige zufolge überraschend günstig ist.

Während europäische Spieler noch einige Zeit auf die Markteinführung der PS5 “Slim“ warten müssen, eröffnet sich auch hierzulande die Gelegenheit, die PS5 als Disk-Modell und ein Exemplar von “Call of Duty: Modern Warfare 3” als rabattiertes Gesamtpaket zu erwerben. Bei Amazon gibt es das Duo zum Gesamtpreis von 499,99 Euro, was sogar deutlich unter der UVP für die Einzelkonsole liegt.

Dass es sich beim neuen Deal um ein durchaus lukratives Angebot handelt, zeigt auch der Vergleich mit dem PS5-Bundle samt “Marvel’s Spider-Man 2”, das 100 Euro mehr kostet*.

Lohnt der Kauf des PS5-Bundles?

Käufer des aktuellen PS5-Bundles sollten zwei Dinge beachten: Einerseits erscheint irgendwann in den kommenden Monaten auch hierzulande die PS5 „Slim“, die deutlich keiner ist, weniger wiegt und einen etwas größeren SSD-Speicher verbaut hat. Ein am Wochenende veröffentlichtes Tear-Down-Video können sich Interessenten bereits anschauen.

An der Leistung der Konsole wurden keine Änderungen vorgenommen, sodass Spieler auf beiden Konsolen ein identisches Spielerlebnis erhalten. Pluspunkt für das “alte” Modell: Hier ist der Standfuß für die vertikale Aufstellung bereits im Preis enthalten. Käufer der Slim-Konsole können ihn optional für 29,99 Euro erwerben.

Im Gegenzug wird die PS5 „Slim“ in den ersten Monaten nach dem Launch wohl preislich bei der UVP von 549,99 Euro bleiben.

Da “Call of Duty: Modern Warfare 3” quasi im Preis der Konsole inbegriffen ist, stellt sich die Frage nach der lohnenswerten Investition weniger. Hier ist allerdings anzumerken, dass vor allem der Einzelkauf des Shooters überdacht werden sollte, sofern sich Spieler nicht vorrangig mit den Multiplayer-Komponenten beschäftigen möchten. Die Kampagne ist das Geld nicht wert, wie erste Tests und Spielerberichte nahelegten.

IGN vergab für die Kampagne nur 4 von 10 möglichen Punkten und schrieb: “Die Einzelspieler-Kampagne von Modern Warfare 3 ist alles, was ein Call of Duty-Story-Modus nicht sein sollte: Unausgegoren, neu aufbereitet und aus Multiplayer-Teilen zusammengeschustert.” Und vor allem ist sie selbst für “Call of Duty”-Verhältnisse erschreckend kurz.

