Marvel’s Spider-Man 3: Wer ist der künftige Haupt-Superheld?

Nachdem Peter Parker und Miles Morales in "Marvel's Spider-Man 2" gleichermaßen die Hauptrollen übernahmen, wird es in kommenden Spielen wieder einen dominierenden Superhelden geben.

Mit “Marvel’s Spider-Man 2” konnte Insomniac Games einen Treffer landen, der voraussichtlich zu einem weiteren Spiel führen wird. Konkrete Angaben dazu, mit welchem Superhelden es in der Geschichte hauptsächlich vorangeht, lieferten die Autorin Brittney Morris und der Narrative Director Ben Arfmann in einem aktuellen Interview mit Gizmodo.

Achtung: Auch wenn wir einige Details ausgelassen haben, beinhaltet die Meldung noch immer Spoiler.

Schon im Verlauf des jüngsten Spiels gab es Hinweise darauf, welcher Charakter im nächsten “Spider-Man”-Abenteuer die führende Rolle einnehmen wird. Demnach wird Miles Morales fortan den Haupt-Spider-Man darstellen.

Ereignisse wurden schon früh festgelegt

Im Interview kam die Frage auf, ob die Ereignisse, die zu dieser Neuausrichtung führten, schon immer geplant waren.

“Es fühlte sich immer sehr natürlich an. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam gedacht, dass es passieren würde”, so Morris. „Am Anfang des Spiels sehen wir, wie er darum kämpft, herauszufinden, was er mit seinem Leben anfangen will. Am Ende trug Miles die Last, die Stadt zu retten, und er trug auch Peter, als dieser an einigen Stellen nicht stark genug war, um sich selbst zu tragen.“

Arfmann fügte hinzu, dass bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung festgelegt wurde, dass Miles letztendlich die Führungsrolle von Peter übernehmen würde.

Die Idee einer Geschichte mit zwei Spider-Mans sei für dieses Spiel immer sehr wichtig gewesen. Und die Entwickler wussten schon ziemlich früh, dass sie „diesen Moment der Übergabe der Zügel haben wollten“. Und als mehr Spuren gelegt wurden, die zu diesem Moment führten, habe es sich “einfach immer richtiger” angefühlt.

“Ich glaube, es war Jon [Paquette, Narrative Director], der diese Szene in Tante Mays Garage geschrieben hat. Und sie ist eine meiner Lieblingsszenen”, so Arfmann weiter. „Die Art und Weise, wie Miles genau erkennt, was Peter denkt, und ihn davon abhält, durch den Versuch zu stolpern, die Maske zu übergeben. […] Ich bin mir nicht sicher, wann wir uns genau dafür entschieden haben, aber es fühlte sich immer so an, als wäre es der einzige Weg, wie das Spiel enden könnte.“

Es ist derzeit ungewiss, wann es zu einem weiteren Spiel im “Marvel’s Spider-Man”-Universum kommen wird. Aufgrund des Erfolges der Reihe scheint eine Fortsetzung allerdings in trockenen Tüchern zu sein.

“Marvel’s Spider-Man 2” kam im Oktober exklusiv für die PS5 auf den Markt. Früher oder später dürfte die Ankündigung einer PC-Version folgen.

