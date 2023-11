Marvel’s Spider-Man 2: Warum wurde eine entscheidende Schwäche Venoms entfernt?

Fans der Comics dürfte schnell aufgefallen sein, dass eine entscheidende Schwäche des Bösewichts Venon in "Marvel's Spider-Man 2" nicht berücksichtigt wurde. Wie es dazu kam, verrät uns Game-Director Bryan Intihar.

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ lieferten die Entwickler von Insomniac Games nicht weniger als einen der besten Titel des Videospieljahres 2023 ab.

Zu den packendsten Elementen des Action-Titels gehören sicherlich die Auseinandersetzungen mit dem durchtriebenen Schurken Venom. Fans der Comics dürften dabei schnell bemerkt haben, dass eine der entscheidenden Schwächen Venoms in „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht berücksichtigt wurde.

Während hochfrequente Töne Venom weiterhin auf schmerzhafte Art und Weise zusetzen, fand seine Empfindlichkeit gegen Feuer im neuen Action-Titel von Insomniac Games keine Berücksichtigung.

Wie Game-Director Bryan Intihar im Interview mit IGN bestätigte, liegt dem Ganzen eine bewusste Design-Entscheidung und nicht etwa ein Fehler zugrunde.

Das sagt der Game-Director

Zu dieser Entscheidung führte Intihar aus: „Feuer schadet dem Symbionten und Venom in diesem Spiel nicht, ist euch das aufgefallen? Ursprünglich gab es etwa fünf verschiedene Schwächen des Symbionten. Da haben wir uns gefragt: ‚Oh mein Gott, wie sollen wir all diese verschiedenen Dinge vermitteln?'“

Der Game-Director von „Marvel’s Spider-Man 2“ weiter: „Wir haben uns gesagt: ‚Wisst ihr was? In unserem Universum werden wir es einfach auf hochfrequente Töne beschränken.‘ Jemand stellte die Frage: ‚Warum wird Harry durch das Feuer nicht verletzt?‘ Und es ist so, als ob Pete bei der Tombstone-Rettungsmission absichtlich fragt: ‚Stört dich das Feuer?‘ Und er sagt: ‚Nein, ich spüre nichts‘, nur damit ich sicherstellen kann, dass wir unsere Grundlagen bewahren.“

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Mit mehr als 2,5 Millionen abgesetzen Einheiten in gerade einmal 24 Stunden entwickelte sich das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales zum schnellstverkauften Titel in der Geschichte der PlayStation Studios.

Wie Insomniac Games kürzlich bestätigte, ist die Reise der beiden Helden noch lange nicht zu Ende. Stattdessen diskutieren die Entwickler und Autoren intern bereits, wie es mit der Reihe weitergeht.

