Marvel’s Spider-Man 2: Neuer Patch behebt nicht korrekt ladende Modelle und weitere Fehler

Auch „Marvel’s Spider-Man 2“, das schon jetzt zu den größten Titeln des Jahres 2023 zählt, ist vor kleineren Fehlern natürlich nicht gefeit. Unter anderem sorgte in den vergangenen Tagen eine falsche Flagge im Apartment von Miles Morales für Lacher.

Statt der Flagge des US-amerikanischen Außengebiets Puerto Rico, aus dem die Familie des Protagonisten stammt, wurde kurzerhand die kubanische Nationalflagge in der Wohnung von Miles platziert. In einer Mitteilung an die Community entschuldige sich Insomiac Games für diesen Fauxpas und wies darauf hin, dass dieser mit dem neuen Update „1.001.003“ behoben wird.

„Der heutige Patch behebt einen Fehler, bei dem die kubanische Flagge fälschlicherweise anstelle der puerto-ricanischen Flagge angezeigt wurde. Wir verstehen, dass eine genaue Darstellung wichtig ist und bedauern diesen Fehler zutiefst. Wir entschuldigen uns aufrichtig und werden uns in Zukunft verbessern“, so Insomniac Games.

Ebenfalls in Angriff genommen wurde der Fehler, durch den bei längeren Spielesessions Modelle nicht mehr korrekt geladen wurden. Was sich sonst noch getan hat, verrät euch der angehängte Changelog zum neuen Patch.

Der Patch 1.001.003 in der Übersicht

Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen:

Behoben: Ein Problem, bei dem eine falsche Flagge angezeigt wurde.

Behoben: Ein Problem, bei dem Modelle nach längeren Spielsitzungen nicht ordnungsgemäß geladen wurden.

Behoben: Ein Problem, bei dem das Spider-Logo des „The Amazing 2“-Anzugs zu hell erschien.

Verbesserte Stabilität.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien am vergangenen Freitag exklusiv für die PS5 und entwickelte sich mit 2,5 Millionen verkauften Einheiten in 24 Stunden zum bisher schnellstverkauften Titel der PlayStation Studios überhaupt.

Auch bei den Kritikern und der Community kam der neueste Titel von Insomniac Games äußerst positiv an. Nach mehr als 130 Reviews bringt es „Marvel’s Spider-Man 2“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 90 Punkten.

Auch in unserem Test überzeugte das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Moral sowohl technisch als auch spielerisch.

