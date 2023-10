Marvel’s Spider-Man 2: Accolades-Trailer zeigt die Traumwertungen

Zehn Tage nach dem Launch von „Marvel’s Spider-Man 2“ steht der Accolades-Trailer bereit. Wie ihr es schon kennt, seht ihr hier im Schnelldurchlauf einige positive Wertungen zum Spiel.

Vor dem Release am 20. Oktober deuteten die Testwertungen klar auf den nächsten PS5-Kracher hin. Auf letztendlich 90 Punkte schaffte es der Metascore, basierend auf 140 Reviews. Gleich hoch fällt der User-Score mit 9,1 von zehn Punkten aus.

Unter anderem sprach Variety vom „endgültigen Superhelden-Spiel.“ GamesRadar bezeichnete den Titel wiederum als „unvergleichliches Spektakel.“ Auch GameSpot war begeistert und lobte die „fesselnden neuen Erzählungen“, während NPR das „spannende Action-Gameplay“ hervorhob.

Während die verschiedenen Wertungen eingeblendet werden, dürft ihr ein paar spektakuläre Spielszenen bestaunen. Schaut jetzt selbst:

First-Party-Rekord gebrochen

Die vielen positiven Wertungen spiegeln sich in den Verkaufszahlen wider. So handelt es sich hiermit um das schnellstverkaufte Spiel der PlayStation Studios. Schon in den ersten 24 Stunden verkaufte sich das Spidey-Adventure stolze 2,5 Millionen Mal.

79,99 Euro beträgt der Preis im PS Store. Zehn Euro mehr kostet die Deluxe Edition mit ein paar Zusatz-Inhalten, darunter zehn Anzüge.

Geboten kriegt ihr bis zu 40 Stunden Spielzeit, die sich durch höchste Qualität auszeichnet. Dass „Marvel’s Spider-Man 2“ den Preis absolut wert ist, machte der Kreativdirektor in einem Interview klar. Die bestmögliche Erfahrung stand im Fokus – unabhängig davon, wie groß der Umfang letztendlich ausfällt.

