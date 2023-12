PS5 vs Xbox Series X/S: Verkaufsverhältnis in diesem Jahr bei 3:1

PS5 vs Xbox Series X/S:

Auch wenn die Veröffentlichungen der First-Party-Studios in diesem Jahr überschaubar blieben, war es das Jahr der PS5. Verglichen mit dem Vorjahr konnten regelmäßig hohe Zuwächse erzielt werden. In Europa stiegen die Verkäufe im vergangenen Monat verglichen mit November 2022 gar um 376 Prozent.

Für die hohen Zuwächse sind nicht zuletzt die Lieferengpässe verantwortlich, die auch im vergangenen Jahr einen Einfluss auf die Verkäufe hatten. Vor allem bei einem Vergleich mit den Zahlen der Xbox Series X/S wird deutlich, wie viel Potenzial in den ersten Jahren verloren ging.

Beweis für die unerschütterliche Unterstützung

Schon im Laufe des Nachmittags berichteten wir, dass die PS5 die Verkaufsmarke von 50 Millionen überschreiten konnte. Bestätigt wurde diese Zahl in einer Pressemeldung von Sony.

„Das Erreichen dieses PS5-Verkaufsmeilensteins ist ein Beweis für die unerschütterliche Unterstützung der weltweiten PlayStation-Community und ihre Leidenschaft für die unglaublichen Erlebnisse, die von den talentierten Entwicklern der PlayStation Studios und unseren Partnern geschaffen werden“, so Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment.

Und die Verkäufe laufen zunehmend besser: Laut Reuters war es für die PS5 im vergangenen Monat der beste November in der Geschichte der PlayStation-Konsolen. Darauf aufbauend äußerte sich Eric Lempel, Senior Vice President für Global Marketing, Sales und Business Operations bei Sony Interactive Entertainment, zuversichtlich, dass auch die hohen Jahresziele erreicht werden können.

„In Anbetracht der Dynamik, die wir im November hatten, und dessen, was wir im Dezember sehen, sind wir insgesamt sehr zuversichtlich, was die Verkaufszahlen angeht“, so seine Worte gegenüber Reuters. „Wir arbeiten weiter hart daran und ich denke, wir werden ein rekordverdächtiges Jahr haben, egal wo wir landen.“

Sony verfolgt das Ziel, im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endet, 25 Millionen PS5-Konsolen zu verkaufen. Es wäre die größte Anzahl an Konsolen, die Sony jemals in einem Geschäftsjahr absetzen konnte.

PS5 vs Xbox Series X/S bei 3:1 in diesem Jahr

Und auch verglichen mit der Hardware von Microsoft läuft das Geschäft prächtig. Die Financial Times verweist auf eine Analyse von Ampere, laut der die PS5-Verkäufe in diesem Jahr um etwa 65 Prozent auf 22,5 Millionen Konsolen zulegen konnten. Dem gegenüber stehen Xbox Series X/S-Verkäufe, die um etwa 15 Prozent auf 7,6 Millionen sanken. Das Verkaufsverhältnis liegt demnach bei annähernd 3:1.

Die Nintendo Switch, die sich nach sechseinhalb Jahren dem Ende ihres Zyklus nähert, verzeichnete im Jahr 2023 einen Rückgang des Verkaufsvolumens um 18 Prozent, was aber noch immer 16,4 Millionen verkaufte Konsolen bedeutet. Der Nachfolger der Switch wird voraussichtlich 2024 den Markt erobern, so die Erwartungen.

Die PS5 könnte an der PS4 vorbeiziehen

Laut Lempel ist die PS5 auf dem besten Weg, die PS4 zu übertreffen. Sie wurde seit der Markteinführung im November 2013 mehr als 117 Millionen Mal verkauft.

„Ich denke, wir haben die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen“, so Lempels Einschätzung. „Die Nachfrage nach der [PS5] war zu Beginn dieses Jahres enorm… Das Momentum ist jetzt stark und es hält an.“

Noch hat die PS4 allerdings leicht die Nase vorn: Bis zum 9. Dezember 2023 wurden die anfangs genannten 50 Millionen Exemplare der PS5 verkauft, wofür 161 Wochen notwendig waren. Die PS4 hingegen erreichte die gleiche Verkaufszahl von 50 Millionen nach 160 Wochen.

